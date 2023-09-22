Украинская запеченная тыква с начинкой: рецепт изысканного праздничного блюда
Тыква – это популярный осенний овощ, из которого варят суп, кашу, готовят оладьи и блины, а также добавляют в салат. Однако его можно вкусно запечь в духовке, нафаршировав начинкой. Такое блюдо очень разнообразит ежедневный и поразит всех гостей за праздничным столом.
Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной фаршированной грабузы с начинкой.
Ингредиенты:
- тыква – 1 кг
- рис – 100 г
- изюм – 50 г
- сметана – 100 г
- яйца – 2 шт
- манка – 1 ст. л.
- сахар – 2-3 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить тыкву, а именно отрезать верхушку (ее не выбрасывать) и очистить серединку от семян и мякоти (ее тоже не выбрасывать). Стенки овощи тоже почистить так, чтобы их толщина составляла 1 сантиметр.
2. Далее налить в кастрюлю воду, насыпать промытый рис, поставить на огонь и отварить до полуготовности.
3. Отварной рис, остатки тыквы, изюм, сметану, соль и сахар смешать между собой до однородности.
4. Отдельно взбить яйца до пышной массы. Добавить в общую вместе с манкой Перемешать.
5. Получившуюся начинку переложить в тыкву, накрыть ее срезанной верхушкой и замотать в фольгу. Запекать в духовке при 200 градусах 30 минут, после этого снять фольгу и запекать еще 20-30 минут. Приятного аппетита!
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