Тыква – это популярный осенний овощ, из которого варят суп, кашу, готовят оладьи и блины, а также добавляют в салат. Однако его можно вкусно запечь в духовке, нафаршировав начинкой. Такое блюдо очень разнообразит ежедневный и поразит всех гостей за праздничным столом.

Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной фаршированной грабузы с начинкой.

Ингредиенты:

тыква – 1 кг

рис – 100 г

изюм – 50 г

сметана – 100 г

яйца – 2 шт

манка – 1 ст. л.

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сахар – 2-3 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить тыкву, а именно отрезать верхушку (ее не выбрасывать) и очистить серединку от семян и мякоти (ее тоже не выбрасывать). Стенки овощи тоже почистить так, чтобы их толщина составляла 1 сантиметр.

2. Далее налить в кастрюлю воду, насыпать промытый рис, поставить на огонь и отварить до полуготовности.

3. Отварной рис, остатки тыквы, изюм, сметану, соль и сахар смешать между собой до однородности.

4. Отдельно взбить яйца до пышной массы. Добавить в общую вместе с манкой Перемешать.

5. Получившуюся начинку переложить в тыкву, накрыть ее срезанной верхушкой и замотать в фольгу. Запекать в духовке при 200 градусах 30 минут, после этого снять фольгу и запекать еще 20-30 минут. Приятного аппетита!

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