Бендерики – это популярное блюдо украинской кухни. Они являют собой мясные треугольники из блинов, начинкой которых является фарш. Блюдо готовится элементарно, подойдет на праздничный и ежедневный стол.

Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом блинчиков бендериков с фаршем.

Ингредиенты на тесто:

яйца – 2 шт

мука – 150 г

молоко или вода (в рецепте вода) –250 мл

сахар – 1 ч. л.

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соль – щепотка

масло растительное – 3 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 400 г

лук – 1 шт

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить блины. Для этого смешать яйца, сахар и соль. Все тщательно перемешать.

2. Далее добавить воду/молоко и масло. Снова перемешать.

3. Из готового теста пожарить тонкие блины.

4. Для приготовления начинки нужно фарш смешать с измельченным луком, солью, перцем и специями.

5. Для формирования бендериков нужно порезать каждый блинчик пополам. На каждую половину равномерно выложить фарш. Завернуть в треугольник.

6. Готовые бендерики можно пожарить на сковороде или заморозить. В готовом виде подавать со сметаной или майонезом. Приятного аппетита!

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