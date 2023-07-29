Украинские бендерики: рецепт мясных треугольников с фаршем
Бендерики – это популярное блюдо украинской кухни. Они являют собой мясные треугольники из блинов, начинкой которых является фарш. Блюдо готовится элементарно, подойдет на праздничный и ежедневный стол.
Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом блинчиков бендериков с фаршем.
Ингредиенты на тесто:
- яйца – 2 шт
- мука – 150 г
- молоко или вода (в рецепте вода) –250 мл
- сахар – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- масло растительное – 3 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 400 г
- лук – 1 шт
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить блины. Для этого смешать яйца, сахар и соль. Все тщательно перемешать.
2. Далее добавить воду/молоко и масло. Снова перемешать.
3. Из готового теста пожарить тонкие блины.
4. Для приготовления начинки нужно фарш смешать с измельченным луком, солью, перцем и специями.
5. Для формирования бендериков нужно порезать каждый блинчик пополам. На каждую половину равномерно выложить фарш. Завернуть в треугольник.
6. Готовые бендерики можно пожарить на сковороде или заморозить. В готовом виде подавать со сметаной или майонезом. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: