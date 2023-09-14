Украинские крученики с грибами: рецепт сытного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Рецепт кручеников

Куриное филе можно запекать, добавлять в супы, готовить котлеты и отбивные, а еще из них получатся мягкие крученики. Их можно готовить с сырной, грибной и овощной начинкой. 

Сытные крученики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных кручеников из филе с грибами, луком и морковью. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • филе куриное – 3 шт. 
  • шампиньоны – 300 г
  • морковь – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • сметана – 1-2 ст. л. 
  • мука – 1 ст. л. 
  • масло – 50 г
  • специи – по вкусу
  • чеснок – 1 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Лук и грибы обжарьте, добавьте масло и натертую морковь, тушите еще 5 минут. 

Грибная начинка

2. Филе разрежьте на 2 части, отбейте и посыпьте специями. Выложите начинку, заверните рулетики.

Приготовление кручеников

3. Обжарьте их на сковороде с двух сторон до золотой корочки, достаньте и в эту сковороду влейте туда же воду кипяченную, добавьте сметану, чеснок и муку, специи по вкусу. Доведите до кипения помешивая венчиком.

Соус для мяса

4. Выложите жареные крученики в форму, полейте соусом и готовьте 30 минут в духовке при 190 С.  

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты