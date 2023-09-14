Куриное филе можно запекать, добавлять в супы, готовить котлеты и отбивные, а еще из них получатся мягкие крученики. Их можно готовить с сырной, грибной и овощной начинкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных кручеников из филе с грибами, луком и морковью.

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Ингредиенты:

филе куриное – 3 шт.

шампиньоны – 300 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 1-2 ст. л.

мука – 1 ст. л.

масло – 50 г

специи – по вкусу

чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1. Лук и грибы обжарьте, добавьте масло и натертую морковь, тушите еще 5 минут.

2. Филе разрежьте на 2 части, отбейте и посыпьте специями. Выложите начинку, заверните рулетики.

3. Обжарьте их на сковороде с двух сторон до золотой корочки, достаньте и в эту сковороду влейте туда же воду кипяченную, добавьте сметану, чеснок и муку, специи по вкусу. Доведите до кипения помешивая венчиком.

4. Выложите жареные крученики в форму, полейте соусом и готовьте 30 минут в духовке при 190 С.

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