Украинские крученики с грибами: вкуснее обычных котлет
Крученики – это украинская альтернатива традиционным котлетам. В кусочки мяса нужно завернуть вкусную начинку и все это протушить в соусе. Изделия получаются очень сочными, идеально подходят к картофельному пюре.
Идея приготовления украинских кручеников с грибами опубликована на странице фудблогера Дарьи Витовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Мясо обязательно нужно отбить.
Ингредиенты:
- куриное филе 2 шт
- шампиньоны 300 г
- лук 1 шт
- морковь 1 шт
- масло кусочек
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- горячая вода – 150 мл
- зелень и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить лук и морковь, добавить грибы, посолить и тушить, пока не улетучится вся вода, добавить кусочек масла.
2. Куриное филе порезать и отбить, выложить овощи с грибами, закрутить рулетики.
3. Обжарить рулетики на большом огне с двух сторон до золотой корочки, вынуть.
4. В ту же сковороду добавить сметанку, муку и воду, перемешать.
5. Выложить рулетики и тушить под крышкой 20 минут на маленьком огне.
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