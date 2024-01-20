Крученики – это украинская альтернатива традиционным котлетам. В кусочки мяса нужно завернуть вкусную начинку и все это протушить в соусе. Изделия получаются очень сочными, идеально подходят к картофельному пюре.

Идея приготовления украинских кручеников с грибами опубликована на странице фудблогера Дарьи Витовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Мясо обязательно нужно отбить.

Ингредиенты:

куриное филе 2 шт

шампиньоны 300 г

лук 1 шт

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морковь 1 шт

масло кусочек

сметана – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

горячая вода – 150 мл

зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить лук и морковь, добавить грибы, посолить и тушить, пока не улетучится вся вода, добавить кусочек масла.

2. Куриное филе порезать и отбить, выложить овощи с грибами, закрутить рулетики.

3. Обжарить рулетики на большом огне с двух сторон до золотой корочки, вынуть.

4. В ту же сковороду добавить сметанку, муку и воду, перемешать.

5. Выложить рулетики и тушить под крышкой 20 минут на маленьком огне.

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