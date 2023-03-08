Украинские маковники с вишней: быстрый и простой рецепт
Зупиніться на хвилинку і заплющте очі. Уявіть, що перед вами лежить гарячий, ароматний маківник. Його приготували ви, власноруч, і від того випічка ще смачніша. Зараз мозок може пручатися, типу: "ой, це складно, там треба купа компонентів, а ще ж робити тісто". Відпустіть ці думки, котики. Між вами та божественним маківником немає ніяких перешкод.
Є тільки цей простий рецепт, завдяки якому все станеться. Тісто ви візьмете вже готове, тож це скоротить шлях до задоволення.
Вам знадобиться 1 кг листково-дріжджового тіста. А ще, 100 г вишень морожених, 100 г маку, 50 г меду, 200 г цукру і 200 мл води.
Вишні розморозьте. Мак залийте водою та проваріть 20-30 хвилин, а потім процідіть через сито.
Тісто розморожене розділіть та поріжте 1 пласт на 3 смужки. Трішки розкачайте його качалкою. Змажте смужки медом і загорніть їх у равлики. Деко застеліть пергаментом і покладіть ложки і виделки як на фото, щоб сформувати "відділи" для цих равликів.
Викладіть тісто. Зверху накрийте пергаментом та притисніть ще одним деком. Запікайте 30 хвилин при 180 градусах.
Окремо зваріть сироп: цукор змішайте з водою, доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Готові маківники викладіть в тарілку, в сироп додайте мак та вишні. Полийте цим сиропом маківники.
Готово. Ви неймовірні, як і ваші маківники. Цьом.