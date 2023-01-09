Є в Україні неможливо круті різдвяні пампухи з варенням, і ви маєте їх приготувати. Навіть якщо Різдво вже пройшло. Бо є у мене така філософія: ми зараз мало знайомі зі своєю культурою і традиціями, тільки починаємо це все мацати, тому треба не чекати особливих дат, а вже прям зараз брати і пробувати з цим жити. Дайте собі час на скуштувати, звикнути, а вже потім готуйте у спеціальні дати, щоб посилювати святковість моменту.

Тож давайте готувати. Єдине, дуже прошу вас: візьміть живі дріжджі. Ви коли будете мацати з ними тісто, то відчуєте наскільки воно особливе. Тісто виходить таким, що хочеться лягти у нього і ніколи більше не вставати.

У миску виливаєте 250мл теплого молока, додаєте столову ложку цукру, перемішуєте, додаєте 30г живих дріжджів, знов перемішуєте, всипаєте 2 ст.л. борошна (на всі пампухи ви маєте взяти 500 г і як раз 2 столові ложки звідти додати у молоко з дріжджами). Відставляєте на 15 хвилин, щоб дріжджі прокинулися.

Видео дня

Окремо змішуєте 4 жовтки з 1 яйцем, 100г цукру з залишками борошна і вимішуєте однорідну масу. Туди ж потім додаєте 50г вершкового масла, опару, яка вистояла 15 хвилин, цедру апельсина і замішуєте тісто. Тісто після цього має постояти 1 годину. Потім розкачуєте тісто і робите як на відео: вирізаєте кружальце, додаєте всередину абрикосове варення, закриваєте іншим кружальцем, зліплюєте.

Пампухи мають відстоятися у зібраному стані ще 20 хвилин. Потім смажите у розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку (для фритюру вам треба 500 мл олії), даєте остигнути і присипаєте цукровою пудрою.

Ось і все. Ви приготували дещо дуже важливе для України. І просто уявіть, що ваші діти вже будуть рости зі спогадами, як батьки їм готували пампухи з варенням. Це ж прекрасно до сліз.

Цьом.