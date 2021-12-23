Украинские пампушки из особого теста: секретами поделилась Лилия Цвет
Пампушки – блюдо, которое у многих ассоциируется именно с Украиной. Если они соленые – подаются к борщу с чесноком и салом. Но есть вариант и сладких пончиков. Они очень сытные, с большим количеством начинки. Идеальные пончики – нежные, ароматные, румяные и пышные. И чтобы они получились именно таковыми, нужно соблюдать правильную технологию приготовления теста.
О том, как сделать качественное тесто для пампушек рассказала известный украинский шеф-повар Лилия Цвит на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для опары:
молоко – 0,5л
сахар – 2 ст.л.
дрожжи – 40 г
мука – 8 ст.л. от общего количества
Ингредиенты для теста:
сахар – 120 г
ванильный сахар – 1 п.
яйца – 2 шт.
масло – 4 ст.л.
мука – 850 г +- 50 г
Ингредиенты для начинки:
мак сухой – 200 г
сахар – 1 ст.л.
варенье – 3-4 ст.л.
масло для жарки – 1 л
1. В миску налить чуть теплое молоко и 2 ст.л. сахара от общего количества, дрожжи – размешать, чтобы они растворились.
2. Добавить 8 ст.л муки от общего количества и замешать тесто, как на блины.
3. Накрыть и оставить в теплом месте на 30 минут.
4. Добавить яйца, растительное масло, сахар, ванильный сахар – все перемешать, добавить муку в 2 этапа и замешать тесто.
5. Оно должно быть эластичным и лепиться в один ком.
6. Снова оставить в тепле на 1,5 часа.
7. В кастрюлю с толстым дном поместить перетертый мак и залить водой.
8. Проварить на маленьком огне помешивая, пока не выпарится вся жидкость.
9. Пока горячая масса, добавить 1 ст. л сахара.
10. После того, как мак остынет добавить 3-4 ложки варенья по вкусу, главное чтобы оно было густым.
11. Раскатать половину теста толщиной примерно 1 см.
12. Вырезать пампушки.
13. Выложить начинку, сформировать пышки, обвалять в муке и выложить на дощечку на расстоянии друг от друга.
14. Оставить на 20 минут, чтобы подошли.
15. В большую емкость налить масло, чтобы пампушки не касались дна, разогреть.
16. Выложить готовые изделия, жарить на средней температуре до золотистого цвета с двух сторон.
17. Выложить на бумажное полотенце.
18. Посыпать пудрой.
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