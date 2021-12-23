Украинские пампушки из особого теста: секретами поделилась Лилия Цвет

Пампушки – блюдо, которое у многих ассоциируется именно с Украиной. Если они соленые – подаются к борщу с чесноком и салом. Но есть вариант и сладких пончиков. Они очень сытные, с большим количеством начинки. Идеальные пончики – нежные, ароматные, румяные и пышные. И чтобы они получились именно таковыми, нужно соблюдать правильную технологию приготовления теста.

О том, как сделать качественное тесто для пампушек рассказала известный украинский шеф-повар Лилия Цвит на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для опары:

молоко – 0,5л

сахар – 2 ст.л.

дрожжи – 40 г

мука – 8 ст.л. от общего количества

Ингредиенты для теста:

сахар – 120 г

ванильный сахар – 1 п.

яйца – 2 шт.

масло – 4 ст.л.

мука – 850 г +- 50 г

Ингредиенты для начинки:

мак сухой – 200 г

сахар – 1 ст.л.

варенье – 3-4 ст.л.

Видео дня

масло для жарки – 1 л

1. В миску налить чуть теплое молоко и 2 ст.л. сахара от общего количества, дрожжи – размешать, чтобы они растворились.

2. Добавить 8 ст.л муки от общего количества и замешать тесто, как на блины.

3. Накрыть и оставить в теплом месте на 30 минут.

4. Добавить яйца, растительное масло, сахар, ванильный сахар – все перемешать, добавить муку в 2 этапа и замешать тесто.

5. Оно должно быть эластичным и лепиться в один ком.

6. Снова оставить в тепле на 1,5 часа.

7. В кастрюлю с толстым дном поместить перетертый мак и залить водой.

8. Проварить на маленьком огне помешивая, пока не выпарится вся жидкость.

9. Пока горячая масса, добавить 1 ст. л сахара.

10. После того, как мак остынет добавить 3-4 ложки варенья по вкусу, главное чтобы оно было густым.

11. Раскатать половину теста толщиной примерно 1 см.

12. Вырезать пампушки.

13. Выложить начинку, сформировать пышки, обвалять в муке и выложить на дощечку на расстоянии друг от друга.

14. Оставить на 20 минут, чтобы подошли.

15. В большую емкость налить масло, чтобы пампушки не касались дна, разогреть.

16. Выложить готовые изделия, жарить на средней температуре до золотистого цвета с двух сторон.

17. Выложить на бумажное полотенце.

18. Посыпать пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: