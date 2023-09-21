Украинские вареники с соленым творогом: рецепт лучшего блюда для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Украинские вареники с соленым творогом: рецепт лучшего блюда для всей семьи

Домашние вареники чаще всего готовятся с соленым или сладким творогом. Однако самое важное – это приготовить удачное мягкое и эластичное тесто, которое не будет развариваться. Лучшим считается заварное на воде.

Фудблогер Соломия Дарвин (solomikadarvin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соленых вареников с творогом.

Соленые вареники с творогом

Ингредиенты:

  • творог – 400 г
  • лук – 2 шт
  • масло сливочное – 50 г
  • яйца – 1 шт
  • соль

Тесто:

  • мука – 400 г
  • горячая вода – 220 мл
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  • подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • соль

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешать муку, соль, растительное масло и горячую воду. Сначала размешать массу ложкой, а когда остынет, то вымесить тесто руками. Оно должно получиться эластичное и мягкое. Из готового теста сформовать шар, завернуть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20 минут.

Вареники на заварном тесте на воде

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить лук и обжарить до золотистости на сковороде. В конце добавить масло.

3. Далее смешать творог, лук, яйцо, соль и перец.

Соленые вареники

4. На этом этапе можно лепить вареники. Для этого раскатать тесто и вырезать из него кружочки. В каждый из них завернуть начинку.

Вареники рецепт на украинском

5. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде 5 минут. Приятного аппетита!

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