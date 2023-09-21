Домашние вареники чаще всего готовятся с соленым или сладким творогом. Однако самое важное – это приготовить удачное мягкое и эластичное тесто, которое не будет развариваться. Лучшим считается заварное на воде.

Фудблогер Соломия Дарвин (solomikadarvin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соленых вареников с творогом.

Ингредиенты:

творог – 400 г

лук – 2 шт

масло сливочное – 50 г

яйца – 1 шт

соль

Тесто:

мука – 400 г

горячая вода – 220 мл

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подсолнечное масло – 2 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешать муку, соль, растительное масло и горячую воду. Сначала размешать массу ложкой, а когда остынет, то вымесить тесто руками. Оно должно получиться эластичное и мягкое. Из готового теста сформовать шар, завернуть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20 минут.

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить лук и обжарить до золотистости на сковороде. В конце добавить масло.

3. Далее смешать творог, лук, яйцо, соль и перец.

4. На этом этапе можно лепить вареники. Для этого раскатать тесто и вырезать из него кружочки. В каждый из них завернуть начинку.

5. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде 5 минут. Приятного аппетита!

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