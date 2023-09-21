Украинские вареники с соленым творогом: рецепт лучшего блюда для всей семьи
Домашние вареники чаще всего готовятся с соленым или сладким творогом. Однако самое важное – это приготовить удачное мягкое и эластичное тесто, которое не будет развариваться. Лучшим считается заварное на воде.
Фудблогер Соломия Дарвин (solomikadarvin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соленых вареников с творогом.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- лук – 2 шт
- масло сливочное – 50 г
- яйца – 1 шт
- соль
Тесто:
- мука – 400 г
- горячая вода – 220 мл
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста смешать муку, соль, растительное масло и горячую воду. Сначала размешать массу ложкой, а когда остынет, то вымесить тесто руками. Оно должно получиться эластичное и мягкое. Из готового теста сформовать шар, завернуть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20 минут.
2. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить лук и обжарить до золотистости на сковороде. В конце добавить масло.
3. Далее смешать творог, лук, яйцо, соль и перец.
4. На этом этапе можно лепить вареники. Для этого раскатать тесто и вырезать из него кружочки. В каждый из них завернуть начинку.
5. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде 5 минут. Приятного аппетита!
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