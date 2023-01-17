Украинское печенье на сале: рецепт вкусных погачей

Я вже розповідав вам тут про українську випічку, котики. І говорив про те, що всі гастрономічні знання треба закріплювати практикою. Тому візьміть і приготуйте українське печиво погачі. Вам сподобається, а глибокий смак випічки закарбується в пам'яті надовго.

Знаю, зараз для випічки у всіх рецептах використовується вершкове масло або олія. Але погачі готуються інакше і в цьому їх унікальність.Спойлер: вам знадобиться сало.

Робимо із 700 г сала — шкварки та смалець. Шкварки охолоджуємо і прокручуємо через м'ясорубку.

Далі переходимо до тіста: 500 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, дрібка солі та ½ ч. л. кмину. Додаємо 100 г смальцю, 50 мл кефіру 2,5%, 50 г сметани 20%. Вбиваємо 2 яйця і замішуємо тісто руками. Обгортаємо його плівкою і залишаємо на 2 години.

Видео дня

Коли час мине, беремо наше тісто, розкачуємо його товщиною в 2 см і посипаємо 1/4 частиною шкварок. Складаємо вдвоє, знов розкачуємо, знов посипаємо. І так ще 2 рази. Ідеально.

Склянкою формуємо з тіста кругле печиво, робимо на ньому невеличкі надрізи сіточкою і змащуємо яйцем. Посипаємо трішки кмином. Випікаємо на деку, застеленому пергаментом, 40 хвилин при 180 градусах. Готово.

Вам може здатися, що погачі готувати складно, але варто одного разу спробувати і розумієш: по-перше, все набагато простіше ніж здається. По-друге, воно того варте. Приготуйте одразу велику порцію, щоб потім їсти печиво на сніданок, як закуску чи додаток до супу.

Вам однаково буде по-українськи смачно. Цьом.