Украинцы открывают в Праге кафе c борщом и варениками

Семейная пара из Украины, которая несколько лет назад по работе переехали в Чехию, собирается открывать в Праге кафе украинской кухни. Центральным блюдом в новом заведении они планируют сделать борщ.

По словам Таши и Алекса, в меню чешских ресторанов и кафе довольно часто можно встретить борщ с припиской "русское блюдо". Как передает "Радио Свобода", ребята из Кропивницкого решили исправить это досадное недоразумение (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Деньги на открытие заведения ребята решили собирать с помощью краудфандинга: всего за неделю их идею поддержали несколько десятков украинцев. Ресторан будет называться "The Борщ", а на временной вывеске супруги написали "украинская полевкарня" (polévka в переводе с чешского означает суп).

Идея открыть заведение с блюдами украинской кухни пришла им в голову, после того, как ребята устроили дома несколько "борщ-вечеринок": приглашали друзей-иностранцев и кормили их борщом. Плюс, говорит Алекс, в эмиграции банально не хватает украинской еды, к которой ребята привыкли с детства: борща, вареников, маминых пирожков. Кроме того, в создании своего заведения Алекс и Таша видят в первую очередь просветительскую миссию.

"У нас были в гостях наши чешские друзья. Мы их угощали борщом, и одна девушка спросила, какая разница между украинским и российским борщом, – рассказывает Таша. – Я набрала воздуха в легкие и сообщила, что русского борща не существует".

По словам супругов, за границей люди часто говорят "русский борщ", поскольку его можно попробовать только в русских ресторанах.

"Поэтому я вижу в этом такую ​​маленькую миссию, чтобы показать, что, в общем-то, борщ – наш", – говорит Таша.

Сейчас ребята уже нашли помещение и делают там ремонт. И надеются через несколько месяцев устроить официальную "борщ-вечеринку" в честь открытия ресторана.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что борщ внесли в список самых вкусных супов в мире. Топ-20 вкуснейших первых блюд опубликовал сайт американского телеканала CNN.

Кроме того, мы также сообщали, что украинские школьники нашли рецепт любимого борща Леси Украинки: рецепт из поколения в поколение передавался в семье Драгомановых-Косач.

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