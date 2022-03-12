Украинский борщ с ребрами по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
4 минуты
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Вкусный борщ с ребрами

Борщ – традиционное украинское блюдо, основой которого является капуста, бульон, мясо, специи, фасоль. Готовят его по-разному, с килькой – постный, а также с разным мясом.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного борща с ребрами, который вы приготовите всего за 30 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Евгений Клопотенко поделился рецептом борща

Ингредиенты:

  • Свиные ребра – 400-500 г

Видео дня

  • Свекла – 2 шт.

  • Вода – 3 л

Домашний борщ

  • Томат – 2 шт.

  • Корень сельдерея – 1/4 шт.

  • Капуста – 1/4 шт.

Капуста для борща

  • Картофель – 3-4 шт.

  • Морковь – 1-2 шт.

Овощи для борща

  • Лук – 1 шт.

  • Груша – 1-2 шт.

  • Лавровый лист – 2 шт.

  • Душистый перец – 3 шт.

Специи для борща

  • Томатный сок – 200 мл

  • Чеснок – 100 г

  • Сливочное масло – 30 г

  • Томатная паста – 2 ст. л.

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Посыпьте солью и специями ребра и запекайте в духовке 30 минут при 200 С.

Ребра для борща

2. Корень сельдерея промойте и нарежьте произвольными кусками, чистить его не надо.

Домашний борщ

3. Морковь порежьте такими же кусками, как и сельдерей.

4. Готовые ребра переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте все порезанные овощи, варите 30 минут.

Борщ со сметаной

5. Порежьте сладкий перец, лук и томаты кубиком и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока они не станут мягкими.

Ингредиенты для борща

6. Добавьте томатный сок, томатную пасту, натертую свеклу и протушите еще 5-7 минут.

Домашний борщ

7. Еще одну свеклу натрите на терке и всыпьте в кипящую воду, туда же бросьте 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.

Приготовление вкусного борща

8. Готовую зажарку пересыпьте в борщ, перемешайте.

Зажарка для борща

9. Порежьте картофель и бросьте в воду, туда же добавьте фасоль и порезанную вяленую грушу.

Как приготовить борщ

10. Нашинкуйте капусту и добавьте в борщ, перемешайте и доведите до кипения.

Готовый борщ

Готовый борщ лучше оставить на пару часов настояться, чтобы он более вкусным.

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