Украинский борщ с ребрами по рецепту Евгения Клопотенко
Борщ – традиционное украинское блюдо, основой которого является капуста, бульон, мясо, специи, фасоль. Готовят его по-разному, с килькой – постный, а также с разным мясом.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного борща с ребрами, который вы приготовите всего за 30 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Свиные ребра – 400-500 г
Свекла – 2 шт.
Вода – 3 л
Томат – 2 шт.
Корень сельдерея – 1/4 шт.
Капуста – 1/4 шт.
Картофель – 3-4 шт.
Морковь – 1-2 шт.
Лук – 1 шт.
Груша – 1-2 шт.
Лавровый лист – 2 шт.
Душистый перец – 3 шт.
Томатный сок – 200 мл
Чеснок – 100 г
Сливочное масло – 30 г
Томатная паста – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Посыпьте солью и специями ребра и запекайте в духовке 30 минут при 200 С.
2. Корень сельдерея промойте и нарежьте произвольными кусками, чистить его не надо.
3. Морковь порежьте такими же кусками, как и сельдерей.
4. Готовые ребра переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте все порезанные овощи, варите 30 минут.
5. Порежьте сладкий перец, лук и томаты кубиком и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока они не станут мягкими.
6. Добавьте томатный сок, томатную пасту, натертую свеклу и протушите еще 5-7 минут.
7. Еще одну свеклу натрите на терке и всыпьте в кипящую воду, туда же бросьте 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.
8. Готовую зажарку пересыпьте в борщ, перемешайте.
9. Порежьте картофель и бросьте в воду, туда же добавьте фасоль и порезанную вяленую грушу.
10. Нашинкуйте капусту и добавьте в борщ, перемешайте и доведите до кипения.
Готовый борщ лучше оставить на пару часов настояться, чтобы он более вкусным.
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