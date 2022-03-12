Украинский борщ с ребрами по рецепту Евгения Клопотенко

Борщ – традиционное украинское блюдо, основой которого является капуста, бульон, мясо, специи, фасоль. Готовят его по-разному, с килькой – постный, а также с разным мясом.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного борща с ребрами, который вы приготовите всего за 30 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Свиные ребра – 400-500 г

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Свекла – 2 шт.

Вода – 3 л

Томат – 2 шт.

Корень сельдерея – 1/4 шт.

Капуста – 1/4 шт.

Картофель – 3-4 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Лук – 1 шт.

Груша – 1-2 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Душистый перец – 3 шт.

Томатный сок – 200 мл

Чеснок – 100 г

Сливочное масло – 30 г

Томатная паста – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Посыпьте солью и специями ребра и запекайте в духовке 30 минут при 200 С.

2. Корень сельдерея промойте и нарежьте произвольными кусками, чистить его не надо.

3. Морковь порежьте такими же кусками, как и сельдерей.

4. Готовые ребра переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте все порезанные овощи, варите 30 минут.

5. Порежьте сладкий перец, лук и томаты кубиком и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока они не станут мягкими.

6. Добавьте томатный сок, томатную пасту, натертую свеклу и протушите еще 5-7 минут.

7. Еще одну свеклу натрите на терке и всыпьте в кипящую воду, туда же бросьте 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.

8. Готовую зажарку пересыпьте в борщ, перемешайте.

9. Порежьте картофель и бросьте в воду, туда же добавьте фасоль и порезанную вяленую грушу.

10. Нашинкуйте капусту и добавьте в борщ, перемешайте и доведите до кипения.

Готовый борщ лучше оставить на пару часов настояться, чтобы он более вкусным.

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