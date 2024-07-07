Собираетесь провести вечер за просмотром любимого сериала или футбольного матча? Тогда, скорее всего, по дороге домой вы посетите магазин, где рука сама потянется к полочке с чипсами и другими снеками. Такие вещи, действительно, очень вкусны, но максимально не полезны. Поэтому нужно подумать, чем их можно заменить.

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Вот, например, шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил приготовить ультрахрустящие чипсы на дому, без использования фритюра. Как правильно это сделать он рассказал в Instagram.

Ингредиенты

Картофель – 450 гр

Соль – 1 ч.л.

Черный перец – по вкусу

Копченая паприка – 1 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Мука – 1 ч.л.

Сухой чеснок

Ароматные травы

Перец чили

Способ приготовления

1. Очистить картофель, порезать кубиком и отварить в подсоленной воде. После чего превратить в пюре.

2. Добавить специи, соль, оливковое масло и хорошо перемешать.

3. Духовку разогреть до 160°. Противень застелить пергаментом и выложить по 1 столовой ложке пюре порционно. Сверху застелить еще одним листом пергамента и разровнять с помощью стакана или скалки.

4. Выпекать в течение 20-30 мин, пока края не подрумянятся и не отстанут от пергамента.

5. Готовые чипсы могут немного надуты посередине и быть немного мягкими, но когда остынут, то станут хрустящими.

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