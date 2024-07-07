Ультрахрустящие чипсы в духовке: как приготовить, чтобы получились вкуснее самых дорогих

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ультрахрустящие чипсы в духовке: как приготовить, чтобы получились вкуснее самых дорогих

Собираетесь провести вечер за просмотром любимого сериала или футбольного матча? Тогда, скорее всего, по дороге домой вы посетите магазин, где рука сама потянется к полочке с чипсами и другими снеками. Такие вещи, действительно, очень вкусны, но максимально не полезны. Поэтому нужно подумать, чем их можно заменить.

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Вот, например, шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил приготовить ультрахрустящие чипсы на дому, без использования фритюра. Как правильно это сделать он рассказал в Instagram.

Ультрахрустящие чипсы в духовке: как приготовить, чтобы получились вкуснее самых дорогих

Ингредиенты

  • Картофель – 450 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Копченая паприка – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Мука – 1 ч.л.
  • Сухой чеснок
  • Ароматные травы
  • Перец чили

Способ приготовления

1. Очистить картофель, порезать кубиком и отварить в подсоленной воде. После чего превратить в пюре.

2. Добавить специи, соль, оливковое масло и хорошо перемешать.

Ультрахрустящие чипсы в духовке: как приготовить, чтобы получились вкуснее самых дорогих

3. Духовку разогреть до 160°. Противень застелить пергаментом и выложить по 1 столовой ложке пюре порционно. Сверху застелить еще одним листом пергамента и разровнять с помощью стакана или скалки.

Ультрахрустящие чипсы в духовке: как приготовить, чтобы получились вкуснее самых дорогих

4. Выпекать в течение 20-30 мин, пока края не подрумянятся и не отстанут от пергамента.

Ультрахрустящие чипсы в духовке: как приготовить, чтобы получились вкуснее самых дорогих

5. Готовые чипсы могут немного надуты посередине и быть немного мягкими, но когда остынут, то станут хрустящими.

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