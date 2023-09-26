Болгарский перец придает особый пикантный вкус блюдам. Поэтому из него следует приготовить вкусную аджику, а затем добавлять ее и к борщам, и к мясу, и к тушеным овощам. А самое главное, что такой соус достаточно долго может храниться в холодильнике.

Идея приготовления пикантной аджики из перца опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной ( _tanyushina_ ) в Instagram. Соус получается довольно пикантным, ведь в составе также острый перец и чеснок.

Ингредиенты:

2 кг красного сладкого перца

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150 г острого перца

300 г чеснока

2 ст.л. соли

8 ст.л. сахара

300мл. уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Все овощи нужно пропустить через мясорубку.

2. Добавить соль, сахар, уксус.

3. Все перемешать.

4. Разложить в чистые баночки.

5. Закрыть крышками.

6. Убрать в холодильник.

7. Можно добавлять в супы, борщи, тушеные блюда или просто намазать на хлеб.

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