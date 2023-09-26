Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике
Болгарский перец придает особый пикантный вкус блюдам. Поэтому из него следует приготовить вкусную аджику, а затем добавлять ее и к борщам, и к мясу, и к тушеным овощам. А самое главное, что такой соус достаточно долго может храниться в холодильнике.
Идея приготовления пикантной аджики из перца опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной ( _tanyushina_ ) в Instagram. Соус получается довольно пикантным, ведь в составе также острый перец и чеснок.
Ингредиенты:
- 2 кг красного сладкого перца
- 150 г острого перца
- 300 г чеснока
- 2 ст.л. соли
- 8 ст.л. сахара
- 300мл. уксуса 9%
Способ приготовления:
1. Все овощи нужно пропустить через мясорубку.
2. Добавить соль, сахар, уксус.
3. Все перемешать.
4. Разложить в чистые баночки.
5. Закрыть крышками.
6. Убрать в холодильник.
7. Можно добавлять в супы, борщи, тушеные блюда или просто намазать на хлеб.
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