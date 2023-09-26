Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике

Болгарский перец придает особый пикантный вкус блюдам. Поэтому из него следует приготовить вкусную аджику, а затем добавлять ее и к борщам, и к мясу, и к тушеным овощам. А самое главное, что такой соус достаточно долго может храниться в холодильнике.

Идея приготовления пикантной аджики из перца опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной ( _tanyushina_ ) в Instagram. Соус получается довольно пикантным, ведь в составе также острый перец и чеснок.

Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике

Ингредиенты:

  • 2 кг красного сладкого перца
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  • 150 г острого перца
  • 300 г чеснока
  • 2 ст.л. соли
  • 8 ст.л. сахара
  • 300мл. уксуса 9%

Способ приготовления:

Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике

1. Все овощи нужно пропустить через мясорубку.

2. Добавить соль, сахар, уксус.

Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике

3. Все перемешать.

4. Разложить в чистые баночки.

Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике

5. Закрыть крышками.

6. Убрать в холодильник.

Универсальная аджика из перца к мясу, супам и на хлеб: хранится в холодильнике

7. Можно добавлять в супы, борщи, тушеные блюда или просто намазать на хлеб.

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