Чтобы картофель, каша или макароны были сытными и сочными – сделайте для них мясную подливку. И это не обязательно должно быть вырезка или филе. Для такого блюда идеально подойдут бюджетные куриные желудочки.

Идея приготовления универсальной подливки из куриных желудочков опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Мясо тушится прямо на сковороде.

Ингредиенты:

сырые куриные желудочки – 800 г (почистить и сварить до готовности примерно 1 час)

Видео дня

лук – 1 шт (нарезать полукольцами)

морковь – 2 шт (натереть)

мука – 1 ст.л.

вода

сливки или сметана – 100-150 мл по вашему вкусу

соль и перец

Способ приготовления:

1. Обжарить желудки с овощами до золотистости.

2. Добавить муку.

3. Хорошо хорошо перемешать, чтобы не было белого.

4. Влить теплую воду, помещая, чтобы была однородная масса без комочков.

5. После закипания влить сливки или разбавленную немного водой сметану.

6. Дать оставить 4 минуты и выключить.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: