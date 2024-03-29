Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

Чтобы картофель, каша или макароны были сытными и сочными – сделайте для них мясную подливку. И это не обязательно должно быть вырезка или филе. Для такого блюда идеально подойдут бюджетные куриные желудочки.

Идея приготовления универсальной подливки из куриных желудочков опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Мясо тушится прямо на сковороде.

Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

Ингредиенты:

  • сырые куриные желудочки – 800 г (почистить и сварить до готовности примерно 1 час)
Видео дня
  • лук – 1 шт (нарезать полукольцами)
  • морковь – 2 шт (натереть)
  • мука – 1 ст.л.
  • вода
  • сливки или сметана – 100-150 мл по вашему вкусу
  • соль и перец

Способ приготовления:

Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

1. Обжарить желудки с овощами до золотистости.

2. Добавить муку.

Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

3. Хорошо хорошо перемешать, чтобы не было белого.

Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

4. Влить теплую воду, помещая, чтобы была однородная масса без комочков.

Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

5. После закипания влить сливки или разбавленную немного водой сметану.

Универсальная подлива из куриных желудочков: к картофелю, макаронам и любой каше

6. Дать оставить 4 минуты и выключить.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты