Сделать блюда более сытными и вкусными можно благодаря простой подливе, которая подойдет к пюре, макаронам, гречке, рису, котлетам и даже вареникам. Приготовить ее можно с мясом, грибами или без и взять за основу томатную пасту или другой соус.

В одном из кулинарных блогов (vika_tasty) в Instagram был опубликован рецепт грибной подливы к пюре, макаронам и кашам.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт

жирная сметана – 200 г

сливочное масло – 50 г

мука – 1-2 ст. л.

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вода – 1 ст.

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Помыть и произвольно порезать грибы. Обжарить их на сливочном масле в течение 20 минут. Посолить. Когда образуется жидкость, переложить грибы в кастрюлю.

2. Тем временем порезать и поджарить на сливочном масле лук до золотистого цвета. В готовом виде переложить к грибам. Добавить специи и соль.

3. В глубокой миске смешать сметану и воду. Добавить к грибам.

4. Развести в воде муку, перемешать, чтобы не было комочков. Налить к грибам.

5. Поставить кастрюлю на огонь и тушить 20-30 минут. Если подлива получится густой, можно добавить воду.

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