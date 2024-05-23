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Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка
Испеченные пирожки – это универсальное блюдо на завтрак, обед или ужин для всей семьи. Их можно сделать с любой начинкой. Самое главное – это приготовить удачное тесто, которое поднимется и не будет липнуть к рукам.
Идея приготовления универсального теста для пирожков опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instgaram. Молоко обязательно должно быть теплым.
Ингредиенты:
- молоко (теплое) – 150 мл.
- вода (теплая) – 150 мл.
- дрожжи – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- сливочное масло – 100 г
- мука – 500 г
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты в емкости кроме муки.
2. К однородной массе добавить муку.
3. Вымешать гладкое тесто.
4. Оставить подходить в теплом месте на час, затем сформировать изделия и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.
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