Испеченные пирожки – это универсальное блюдо на завтрак, обед или ужин для всей семьи. Их можно сделать с любой начинкой. Самое главное – это приготовить удачное тесто, которое поднимется и не будет липнуть к рукам.

Идея приготовления универсального теста для пирожков опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instgaram. Молоко обязательно должно быть теплым.

Ингредиенты:

молоко (теплое) – 150 мл.

вода (теплая) – 150 мл.

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дрожжи – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

сливочное масло – 100 г

мука – 500 г

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты в емкости кроме муки.

2. К однородной массе добавить муку.

3. Вымешать гладкое тесто.

4. Оставить подходить в теплом месте на час, затем сформировать изделия и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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