Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
6
Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

Испеченные пирожки – это универсальное блюдо на завтрак, обед или ужин для всей семьи. Их можно сделать с любой начинкой. Самое главное – это приготовить удачное тесто, которое поднимется и не будет липнуть к рукам.

Идея приготовления универсального теста для пирожков опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instgaram. Молоко обязательно должно быть теплым.

Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

Ингредиенты:

  • молоко (теплое) – 150 мл.
  • вода (теплая) – 150 мл.
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  • дрожжи – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 500 г

Способ приготовления:

Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

1. Смешать все ингредиенты в емкости кроме муки.

Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

2. К однородной массе добавить муку.

Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

3. Вымешать гладкое тесто.

Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

4. Оставить подходить в теплом месте на час, затем сформировать изделия и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Универсальное дрожжевое тесто для испеченных пирожков на молоке: подойдет любая начинка

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