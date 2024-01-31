Универсальное эластичное тесто для пельменей и вареников

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальное эластичное тесто для пельменей и вареников

Чтобы не готовить отдельные виды теста для пельменей и вареников, воспользуйтесь одним универсальным вариантом. Для основания вам понадобится обычный кипяток. На нем можно сделать очень эластичное и мягкое тесто, которое отлично лепится и не разваривается в кастрюле.

Идея приготовления универсального теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_food_baglay в Instagram. Подойдет любая начинка.

Универсальное эластичное тесто для пельменей и вареников

Ингредиенты:

  • мука – 4 стакана
  • кипятков – 1 стакан
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  • масло подсолнечное – 4 ст.л.
  • соль – 1,5 ч.л.
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Универсальное эластичное тесто для пельменей и вареников

1. Просеять муку, добавить соль, перемешать, сделать лунку, налить масла, кипятка и сразу замешать тесто вилкой.

2. Затем руками чуть-чуть помешать и оставить немного остудить, чтобы не было горячо.

Универсальное эластичное тесто для пельменей и вареников

3. Добавить два яйца, перемешать до однородности.

Универсальное эластичное тесто для пельменей и вареников

4. На поверхность присыпать муку и перемешать тесто, мягкое и эластичное.

5. Положить тесто в пакет, оставить отдохнуть 20-30 минут.

Универсальное эластичное тесто для пельменей и вареников

6. При работе тесто должно постоянно лежать в пакете, чтобы оно не обветрилось, и не стало твердым.

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