Универсальное пышное тесто для пельменей и вареников: на чем приготовить
Такое тесто не только очень пышное и воздушное, но и универсальное. Из него можно сделать и пельмени, и вареники. Изделия не разварятся и не будут слипаться в кастрюле.
Идея приготовления универсального теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Подойдет любая начинка.
Ингредиенты:
- мука – 3 стакана
- масло – 3 ст.л.
- соль – щепотка
- кипяток – 1 стакан
Способ приготовления:
1. В просеянную муку добавить соль и растительное масло.
2. Залить кипятком.
3. Перемешать ложкой.
4. Затем выложить на поверхность и замесить мягкое тесто. Не прибавлять ни муки дополнительно, ни воды.
5. Положить тесто в посуду.
6. Накрыть полотенцем и дать постоять 5 минут.
7. Раскатать тесто, вырезать стаканом кружочки, немного размять и выложить начинку.
8. Защипнуть и варить в подсоленной кипящей воде 3-5 минут.
9. Заправить шкварками или маслом, в зависимости от начинки.
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