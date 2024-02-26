Такое тесто не только очень пышное и воздушное, но и универсальное. Из него можно сделать и пельмени, и вареники. Изделия не разварятся и не будут слипаться в кастрюле.

Идея приготовления универсального теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Подойдет любая начинка.

Ингредиенты:

мука – 3 стакана

масло – 3 ст.л.

соль – щепотка

кипяток – 1 стакан

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Способ приготовления:

1. В просеянную муку добавить соль и растительное масло.

2. Залить кипятком.

3. Перемешать ложкой.

4. Затем выложить на поверхность и замесить мягкое тесто. Не прибавлять ни муки дополнительно, ни воды.

5. Положить тесто в посуду.

6. Накрыть полотенцем и дать постоять 5 минут.

7. Раскатать тесто, вырезать стаканом кружочки, немного размять и выложить начинку.

8. Защипнуть и варить в подсоленной кипящей воде 3-5 минут.

9. Заправить шкварками или маслом, в зависимости от начинки.

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