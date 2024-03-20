Универсальное тесто для пельменей и вареников: изделия не будут серыми и забитыми
Очень часто пельмени и вареники получаются жесткими и темными из-за теста. Для того, чтобы так не происходило, кулинары советуют добавить в тесто кипяток и обязательно растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом самого удачного, эластичного теста для вареников и пельменей.
Ингредиенты:
- мука – 320 г
- вода (кипяток) – 200 мл
- соль – 0,5 ч.л
- 1 желток
- растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте муку с солью, влейте кипяток, перемешайте и добавьте желток, влейте растительное масло, перемешайте.
2. Замесите тесто, после порежьте на 2 куска, раскатайте и выдавите формой круги для вареников.
3. Выложить в центр начинку, примерно 1 ч.л и тщательно защипнуть вареники или пельмени.
4. Вареники выложите в кипящую воду и после того как всплывут варите 3 минуты. Подавайте с луком или сметаной.
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