Универсальное тесто для пельменей и вареников: изделия не будут серыми и забитыми

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Универсальное тесто для пельменей и вареников: изделия не будут серыми и забитыми

Очень часто пельмени и вареники получаются жесткими и темными из-за теста. Для того, чтобы так не происходило, кулинары советуют добавить в тесто кипяток и обязательно растительное масло

Из какого теста приготовить удачные пельмени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом самого удачного, эластичного теста для вареников и пельменей. 

Из чего приготовить идеальное тесто для вареников и пельменей
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Ингредиенты:

  • мука – 320 г
  • вода (кипяток) – 200 мл
  • соль – 0,5 ч.л
  • 1 желток
  • растительное масло – 2 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Смешайте муку с солью, влейте кипяток, перемешайте и добавьте желток, влейте растительное масло, перемешайте.

Приготовление теста

2. Замесите тесто, после порежьте на 2 куска, раскатайте и выдавите формой круги для вареников.

Готовое тесто

3. Выложить в центр начинку, примерно 1 ч.л и тщательно защипнуть вареники или пельмени.

Приготовление вареников

4. Вареники выложите в кипящую воду и после того как всплывут варите 3 минуты. Подавайте с луком или сметаной.

Готовые вареные вареники

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