Универсальное тесто для пельменей и вареников: на чем приготовить

Если вы хотите порадовать всю семью домашними пельменями и варениками, не обязательно готовить сразу два вида теста. Существует универсальная идея, значительно облегчающая процесс изготовления изделий. Они получаются очень упругими, эластичными и сочными.

По рецепту от babyshkin_pirochok тесто готовится на основе сметаны. Если соблюдать соответствующие пропорции – вы получите отличную основу для любимых блюд, из которой очень легко получится сделать вареники и пельмени.

Ингредиенты:

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сметана – 200 мл

мука – 2 стакана

соль – 1/2 ч.л

Способ приготовления:

1. В сметану добавить соль, размешать, засыпать муку. Замесить достаточно крутое тесто. Положить в миску и накрыть полотенцем. Оставить отдохнуть на 1-3 часа.

2. За это время масса станет мягкой и эластичной.

3. Муки нужно только указанное количество – подсыпать дополнительно не придется.

4. Отваривать пельмени из такого теста нужно обычным образом.

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