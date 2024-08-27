Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей
Чтобы каждый раз не придумывать новое тесто, отдельно для вареников, вареников и чебуреков, можно воспользоваться следующим универсальным вариантом. Всего 5 простых ингредиентов, и вы без лишних усилий получите основу для ваших любимых изделий, точно порадующих вкусом.
Идея приготовления универсального заварного теста для пельменей, вареников и чебуреков опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Дрожжи не понадобятся.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- соль
- мука – 3 стакана
- масло – 3 ст.л.
- кипяток – 1 стакан
Способ приготовления:
1. К яйцу добавить соль, растительное масло.
2. Сбить вилкой.
3. Затем просеять 3 стакана муки, сделать лунку и влить взбитое яйцо.
4. Тщательно перемешать и добавить стакан кипятка.
5. Вымешать ложкой.
6. Замешать руками (если необходимо, добавить немного муки).
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