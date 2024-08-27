Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
909
Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

Чтобы каждый раз не придумывать новое тесто, отдельно для вареников, вареников и чебуреков, можно воспользоваться следующим универсальным вариантом. Всего 5 простых ингредиентов, и вы без лишних усилий получите основу для ваших любимых изделий, точно порадующих вкусом.

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Идея приготовления универсального заварного теста для пельменей, вареников и чебуреков опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Дрожжи не понадобятся.

Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • соль
  • мука – 3 стакана
  • масло – 3 ст.л.
  • кипяток – 1 стакан

Способ приготовления:

Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

1. К яйцу добавить соль, растительное масло.

2. Сбить вилкой.

Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

3. Затем просеять 3 стакана муки, сделать лунку и влить взбитое яйцо.

Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

4. Тщательно перемешать и добавить стакан кипятка.

Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

5. Вымешать ложкой.

6. Замешать руками (если необходимо, добавить немного муки).

Универсальное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: готовится без дрожжей

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