Чтобы каждый раз не придумывать новое тесто, отдельно для вареников, вареников и чебуреков, можно воспользоваться следующим универсальным вариантом. Всего 5 простых ингредиентов, и вы без лишних усилий получите основу для ваших любимых изделий, точно порадующих вкусом.

Видео дня

Идея приготовления универсального заварного теста для пельменей, вареников и чебуреков опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Дрожжи не понадобятся.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

соль

мука – 3 стакана

масло – 3 ст.л.

кипяток – 1 стакан

Способ приготовления:

1. К яйцу добавить соль, растительное масло.

2. Сбить вилкой.

3. Затем просеять 3 стакана муки, сделать лунку и влить взбитое яйцо.

4. Тщательно перемешать и добавить стакан кипятка.

5. Вымешать ложкой.

6. Замешать руками (если необходимо, добавить немного муки).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: