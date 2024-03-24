Вареники, приготовленные на пару, получаются очень нежными и пышными. А начинка подходит любая. Самое главное – правильно сделать тесто, чтобы оно не лило в руки и не разваливалось во время отваривания.

Идея приготовления универсального теста для паровых вареников опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вкуснее всего выбрать для начинки именно кисломолочный творог.

Ингредиенты:

теплое молоко – 250 мл

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сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

масло – 1 ст.л.

живые дрожжи – 20 г

мука – 400 г

Ингредиенты для начинки:

творог 5-9% – 200 г.

ванильный сахар – 0,5-1 ст.л.

Способ приготовления:

1. К теплому молоку добавить сахар, соль, растительное масло и перемешать.

2. Далее добавить дрожжи.

3. Хорошо перемешать до растворения дрожжей и в два этапа добавить муку.

4. Замешать тесто сначала лопаткой, а затем вымешать руками на присыпанной мукой поверхности. При необходимости добавить немного муки, но не более 1-2 ст.л.

5. Тесто накрыть тарелкой или полотенцем, оставив отдохнуть на 10 минут.

6. В кастрюлю набрать воду до половинки и завязать марлю.

7. Поставить на огонь и довести до кипения.

8. Для начинки в сыр добавить ванильный сахар и хорошо перемешать вилкой. Если не посыпать готовые вареники сахаром – добавить в начинку сахар по вкусу.

9. Тесто раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм и с помощью стакана вырезаем круги.

10. Слепить вареники.

11. Готовить вареники на пару 5 минут, обязательно накрыв крышкой. Пока варенички готовятся – крышку не открывать.

12. Готовые вареники переложить в миску с растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром.

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