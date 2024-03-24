Универсальное тесто для пышных паровых вареников: подойдет любая начинка
Вареники, приготовленные на пару, получаются очень нежными и пышными. А начинка подходит любая. Самое главное – правильно сделать тесто, чтобы оно не лило в руки и не разваливалось во время отваривания.
Идея приготовления универсального теста для паровых вареников опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вкуснее всего выбрать для начинки именно кисломолочный творог.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 250 мл
- сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- масло – 1 ст.л.
- живые дрожжи – 20 г
- мука – 400 г
Ингредиенты для начинки:
- творог 5-9% – 200 г.
- ванильный сахар – 0,5-1 ст.л.
Способ приготовления:
1. К теплому молоку добавить сахар, соль, растительное масло и перемешать.
2. Далее добавить дрожжи.
3. Хорошо перемешать до растворения дрожжей и в два этапа добавить муку.
4. Замешать тесто сначала лопаткой, а затем вымешать руками на присыпанной мукой поверхности. При необходимости добавить немного муки, но не более 1-2 ст.л.
5. Тесто накрыть тарелкой или полотенцем, оставив отдохнуть на 10 минут.
6. В кастрюлю набрать воду до половинки и завязать марлю.
7. Поставить на огонь и довести до кипения.
8. Для начинки в сыр добавить ванильный сахар и хорошо перемешать вилкой. Если не посыпать готовые вареники сахаром – добавить в начинку сахар по вкусу.
9. Тесто раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм и с помощью стакана вырезаем круги.
10. Слепить вареники.
11. Готовить вареники на пару 5 минут, обязательно накрыв крышкой. Пока варенички готовятся – крышку не открывать.
12. Готовые вареники переложить в миску с растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: