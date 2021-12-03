Универсальное творожное тесто, из которого получается самая вкусная и простая выпечка
Из такого теста можно приготовить много разнообразных вариантов выпечки: печенье, рогалики, пирожки. Делать его довольно легко и быстро, можно хранить некоторое время. Изделия получаются очень вкусными и нежными и точно понравятся всей семье.
Рецепт приготовления такого универсального теста и рогаликов из него опубликован на странице plushki_i в Instagram.
Ингредиенты:
сыр – 300 г
мука – 300 г
сливочное масло – 200 г
щепотка соли
разрыхлитель – 1 ч.л
ванилин, ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Перетереть творог, добавить в него мягкое сливочное масло, ванилин, соль и взбить.
2. В однородную массу добавить просеянную муку и вымесить мягкое, но не липкое тесто.
3. Завернуть его в пленку и на 40-50 минут отправить в холодильник.
4. Достать и готовить любимую выпечку: рогалики, печенье, пирожки и многое другое.
5. Выпекать изделия из такого теста при температуре 180 градусов.
Рецепт рогаликов
Способ приготовления:
1. Тесто скатать в шар и положить в холодильник на 40 минут.
2. Раскатать в большую лепешку, разрезать на треугольники.
3. Каждый присыпать сахаром с корицей и завернуть в рогалик.
4. Готовые изделия положить на поднос и поставить в морозилку на 25-30 минут.
5. Выпекать до золотистого цвета при температуре 180 градусов.
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