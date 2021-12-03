Универсальное творожное тесто, из которого получается самая вкусная и простая выпечка

Из такого теста можно приготовить много разнообразных вариантов выпечки: печенье, рогалики, пирожки. Делать его довольно легко и быстро, можно хранить некоторое время. Изделия получаются очень вкусными и нежными и точно понравятся всей семье.

Рецепт приготовления такого универсального теста и рогаликов из него опубликован на странице plushki_i в Instagram.

Ингредиенты:

сыр – 300 г

мука – 300 г

сливочное масло – 200 г

щепотка соли

разрыхлитель – 1 ч.л

ванилин, ванильный сахар

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Способ приготовления:

1. Перетереть творог, добавить в него мягкое сливочное масло, ванилин, соль и взбить.

2. В однородную массу добавить просеянную муку и вымесить мягкое, но не липкое тесто.

3. Завернуть его в пленку и на 40-50 минут отправить в холодильник.

4. Достать и готовить любимую выпечку: рогалики, печенье, пирожки и многое другое.

5. Выпекать изделия из такого теста при температуре 180 градусов.

Рецепт рогаликов

Способ приготовления:

1. Тесто скатать в шар и положить в холодильник на 40 минут.

2. Раскатать в большую лепешку, разрезать на треугольники.

3. Каждый присыпать сахаром с корицей и завернуть в рогалик.

4. Готовые изделия положить на поднос и поставить в морозилку на 25-30 минут.

5. Выпекать до золотистого цвета при температуре 180 градусов.

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