Универсальные и нереально вкусные намазки на бутерброд: топ-3

Если обычные бутерброды с колбасой, ветчиной или сыром надоели, следует приготовить простые и вкусные намазки. Совместив всего несколько простых продуктов, вы получите настоящий кулинарный шедевр. Такое блюдо можно сделать один раз и есть несколько дней – легкий перекус или дополнение для праздничного стола.

Редакция FoodOboz делится подборкой обычных намазок для бутербродов от фудблогеров.

Паштет из плавленого сырка и шпротов от smachnoteka. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

Плавленый сырок – 2 упаковки

Шпроты – 1 баночка

Зелень

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Способ приготовления:

1. Плавленый сыр, зелень и шпроты с маслом отправитҗ в чашу блендера.

2. Перебить до однородной массы.

3. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Можно намазывать на хлеб, а еще лучше нажарить гренок, сверху выложить кусочек маринованного перчика чили и подавать на стол.

Пикантная закуска: тарталетки с намазкой из авокадо и яиц от vika_tasty. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

спелое авокадо

укроп

чеснок – 2

лимонный сок – 1 ч.л

соль, перец по вкусу

масло или домашний майонез для заправки

Способ приготовления:

1. Яйца разрезать и помять вилкой.

2. Авокадо почистить, смешать с яйцами.

3. Мелко нарезать зелень (не обязательно укроп, это может быть кинза или петрушка).

4. Добавить лимонный сок, измельченный чеснок, посолить, поперчить.

5. Заправить растительным маслом или майонезом, хорошо все перемешать.

6. Намазать хлеб или наполнить тарталетки.

Ленивый риет из скумбрии от gutkakatya. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

Скумбрия – 300 г (филе)⠀

Морковь – 100 г⠀

Лук – 100 г⠀

Горчица – 1 ч л.

Йогурт густой (можно сметану 10%) – 1 ст.л.⠀

Листочек лавровый – 1 шт⠀

Тимьян – 1 шт⠀

Приправы: чабрец, молотый кориандр, эстрагон, паприка, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь почистить, лук разрезать на четвертинки.

2. Рыбу залить холодной водой, добавить морковь, лук, лавровый лист, чабрец, посолить и поперчить.

3. Довести до кипения без крышки, затем выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться 15 минут.

4. Достать рыбу, немного остудить, снять шкуру и тщательно удалить кости.

5. Рыбный бульон процедить, он еще понадобится.

6. Скумбрию размять вилкой (можно в кухонном комбайне на 2 скорости, чтобы сохранились волокна).⠀

7. Добавить горчицу, густой йогурт, мелко нарезанный лук.

8. Приправить по вкусу: соль, перец, кориандр, паприку, белый перец, эстрагон, карри.

9. Так, как риет получается густоватым, разбавить его бульоном до той консистенции, которая вам больше нравится. ⠀Готовый риет оставить в холодильнике на несколько часов.

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