Из лимонов, которые мы традиционно просто добавляем в чай или используем для выпечки, можно сделать очень пикантную закуску. Для этого фрукт нужно замариновать. Специи делают лимон очень насыщенным и пикантным. Затем его очень вкусно добавлять к мясу, рыбе и другим блюдам.

Идея приготовления пряных маринованных лимонов опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником dribka.soli в Instagram. Есть их можно уже через 6-8 часов.

Ингредиенты:

3 1/2 лимона

2 ст.л сахара и 1 ст.л. соли

свежемолотый перец

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по 1 ч.л. чили хлопьев или пасты харисса, измельченного чеснока, куркумы, молотой зиры, кориандра (регулируйте по собственному вкусу)

немного зеленого лука

Способ приготовления:

1. Нарежьте тоненько лимоны.

2. Закиньте в миску.

3. Легко отожмите.

4. Соберите появившийся сок в отдельную посуду.

5. Туда же выжмите сок из половинки лимона, который еще не порезали.

6. Засыпьте лимоны сахаром, солью, перцем, перемешайте и отложите.

7. В емкость с лимонным соком насыпьте все используемые специи, хорошо вымешиваете и залейте этим соком лимоны.

8. Перемешайте, положите в банку и поставьте в холодильник.

9. Через 6-8 часов можете попробовать.

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