Универсальные маринованные лимоны: к мясу, рыбе и другим блюдам
Из лимонов, которые мы традиционно просто добавляем в чай или используем для выпечки, можно сделать очень пикантную закуску. Для этого фрукт нужно замариновать. Специи делают лимон очень насыщенным и пикантным. Затем его очень вкусно добавлять к мясу, рыбе и другим блюдам.
Идея приготовления пряных маринованных лимонов опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником dribka.soli в Instagram. Есть их можно уже через 6-8 часов.
Ингредиенты:
- 3 1/2 лимона
- 2 ст.л сахара и 1 ст.л. соли
- свежемолотый перец
- по 1 ч.л. чили хлопьев или пасты харисса, измельченного чеснока, куркумы, молотой зиры, кориандра (регулируйте по собственному вкусу)
- немного зеленого лука
Способ приготовления:
1. Нарежьте тоненько лимоны.
2. Закиньте в миску.
3. Легко отожмите.
4. Соберите появившийся сок в отдельную посуду.
5. Туда же выжмите сок из половинки лимона, который еще не порезали.
6. Засыпьте лимоны сахаром, солью, перцем, перемешайте и отложите.
7. В емкость с лимонным соком насыпьте все используемые специи, хорошо вымешиваете и залейте этим соком лимоны.
8. Перемешайте, положите в банку и поставьте в холодильник.
9. Через 6-8 часов можете попробовать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: