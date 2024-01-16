Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

Вместо фрикаделек суп можно сделать с пышными сырными шариками. Готовятся они гораздо быстрее. К тому же, кроме сырных шариков в супе можно соединить разное мясо – получится очень сытно.

Идея приготовления сырных шаров для супа вместо фрикаделек опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Тесто получается очень эластичным.

Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 80 г муки
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Способ приготовления:

Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

1. Сыр натереть на мелкой терке, добавить яйцо и мягкое масло.

2. Перемешать и всыпать муку.

Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

3. Вымесить тесто.

Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

4. Разделить на частицы и свернуть шарики.

Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

5. Перед варкой подержать 10-15 минут в холодильнике.

6. Добавить в суп, когда уже все овощи и мясо готовы и варить еще 5-10 минут в зависимости от размера.

Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам

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