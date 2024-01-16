Видео дня
Универсальные творожные шарики для супа: отличная альтернатива фрикаделькам
Вместо фрикаделек суп можно сделать с пышными сырными шариками. Готовятся они гораздо быстрее. К тому же, кроме сырных шариков в супе можно соединить разное мясо – получится очень сытно.
Идея приготовления сырных шаров для супа вместо фрикаделек опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Тесто получается очень эластичным.
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 50 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 80 г муки
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на мелкой терке, добавить яйцо и мягкое масло.
2. Перемешать и всыпать муку.
3. Вымесить тесто.
4. Разделить на частицы и свернуть шарики.
5. Перед варкой подержать 10-15 минут в холодильнике.
6. Добавить в суп, когда уже все овощи и мясо готовы и варить еще 5-10 минут в зависимости от размера.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: