Вместо фрикаделек суп можно сделать с пышными сырными шариками. Готовятся они гораздо быстрее. К тому же, кроме сырных шариков в супе можно соединить разное мясо – получится очень сытно.

Идея приготовления сырных шаров для супа вместо фрикаделек опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Тесто получается очень эластичным.

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

1 яйцо

50 г сливочного масла (комнатной температуры)

80 г муки

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Способ приготовления:

1. Сыр натереть на мелкой терке, добавить яйцо и мягкое масло.

2. Перемешать и всыпать муку.

3. Вымесить тесто.

4. Разделить на частицы и свернуть шарики.

5. Перед варкой подержать 10-15 минут в холодильнике.

6. Добавить в суп, когда уже все овощи и мясо готовы и варить еще 5-10 минут в зависимости от размера.

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