Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка
Для такого кекса можно выбрать одну из трех основ: сметану, йогурт или кефир. Также сюда можно добавить абсолютно любую начинку. Поэтому для этого десерта точно найдутся ингредиенты в любой момент. Идеальный вариант быстрой выпечки перед приходом гостей.
Идея приготовления кекса, для которого подойдет любая начинка, опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- ванилин
- 130 г сметаны/йогурта/кефира (выбирайте то, что имеете в холодильнике)
- 50 г сливочного или растительного масла
- 230 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем сахар, ванилин и хорошо перемешиваем (долго взбивать не нужно).
2. Добавляем сметану/йогурт/кефир и растопленное сливочное масло или масло. Хорошо перемешиваем.
3. Просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Замешиваем тесто.
4. Добавляем начинку.
5. Предварительно замочить в горячей воде, промыть и просушить (если это чухофрукты).
6. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.
7. Перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
8. Готовность проверяем деревянной палочкой.
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