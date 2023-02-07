Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
408
Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

Для такого кекса можно выбрать одну из трех основ: сметану, йогурт или кефир. Также сюда можно добавить абсолютно любую начинку. Поэтому для этого десерта точно найдутся ингредиенты в любой момент. Идеальный вариант быстрой выпечки перед приходом гостей.

Идея приготовления кекса, для которого подойдет любая начинка, опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • ванилин
  • 130 г сметаны/йогурта/кефира (выбирайте то, что имеете в холодильнике)
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  • 50 г сливочного или растительного масла
  • 230 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

1. К яйцам добавляем сахар, ванилин и хорошо перемешиваем (долго взбивать не нужно).

2. Добавляем сметану/йогурт/кефир и растопленное сливочное масло или масло. Хорошо перемешиваем.

Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

3. Просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Замешиваем тесто.

Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

4. Добавляем начинку.

5. Предварительно замочить в горячей воде, промыть и просушить (если это чухофрукты).

Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

6. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.

7. Перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Универсальный кекс на сметане, йогурте или кефире: подойдет любая начинка

8. Готовность проверяем деревянной палочкой.

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