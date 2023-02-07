Для такого кекса можно выбрать одну из трех основ: сметану, йогурт или кефир. Также сюда можно добавить абсолютно любую начинку. Поэтому для этого десерта точно найдутся ингредиенты в любой момент. Идеальный вариант быстрой выпечки перед приходом гостей.

Идея приготовления кекса, для которого подойдет любая начинка, опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

100 г сахара

ванилин

130 г сметаны/йогурта/кефира (выбирайте то, что имеете в холодильнике)

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50 г сливочного или растительного масла

230 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем сахар, ванилин и хорошо перемешиваем (долго взбивать не нужно).

2. Добавляем сметану/йогурт/кефир и растопленное сливочное масло или масло. Хорошо перемешиваем.

3. Просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Замешиваем тесто.

4. Добавляем начинку.

5. Предварительно замочить в горячей воде, промыть и просушить (если это чухофрукты).

6. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.

7. Перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

8. Готовность проверяем деревянной палочкой.

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