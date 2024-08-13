Универсальный кляр для рыбы, морепродуктов и овощей: рецепт от Ольги Мартыновской

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Универсальный кляр для рыбы, морепродуктов и овощей: рецепт от Ольги Мартыновской

Темпура – это популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Но в Украине этим словом часто называют обычный кляр.

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Шеф-повар Ольга Мартыновская в своем Instagram рассказала, как приготовить идеальный кляр. По ее словам, такая темпура прекрасно подойдет для рыбы, морепродуктов и любых овощей. Она получается очень тонкой и имеет особый вкус.

Универсальный кляр для рыбы, морепродуктов и овощей: рецепт от Ольги Мартыновской

Ингредиенты

  • Мука для темпуры – 200 гр
  • Пшеничная мука – 100 гр
  • Разрыхлитель – 10 гр
  • Светлое пиво – 300 мл
  • Крепкий алкоголь – 150 мл
  • Мед – 10 гр

Способ приготовления

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

Универсальный кляр для рыбы, морепродуктов и овощей: рецепт от Ольги Мартыновской

2. К крепкому алкоголю добавьте мед и хорошо размешайте до растворения.

Универсальный кляр для рыбы, морепродуктов и овощей: рецепт от Ольги Мартыновской

3. Медово-алкогольную смесь вводим в сухие ингредиенты.

Универсальный кляр для рыбы, морепродуктов и овощей: рецепт от Ольги Мартыновской

4. Непосредственно перед использованием темпуры добавьте только открытое светлое пиво. Тщательно перемешайте венчиком.

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