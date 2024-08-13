Универсальный кляр для рыбы, морепродуктов и овощей: рецепт от Ольги Мартыновской
Темпура – это популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Но в Украине этим словом часто называют обычный кляр.
Шеф-повар Ольга Мартыновская в своем Instagram рассказала, как приготовить идеальный кляр. По ее словам, такая темпура прекрасно подойдет для рыбы, морепродуктов и любых овощей. Она получается очень тонкой и имеет особый вкус.
Ингредиенты
- Мука для темпуры – 200 гр
- Пшеничная мука – 100 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Светлое пиво – 300 мл
- Крепкий алкоголь – 150 мл
- Мед – 10 гр
Способ приготовления
1. Смешайте все сухие ингредиенты.
2. К крепкому алкоголю добавьте мед и хорошо размешайте до растворения.
3. Медово-алкогольную смесь вводим в сухие ингредиенты.
4. Непосредственно перед использованием темпуры добавьте только открытое светлое пиво. Тщательно перемешайте венчиком.
На OBOZ.UA есть много рецептов с использованием кляра: