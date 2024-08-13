Темпура – это популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Но в Украине этим словом часто называют обычный кляр.

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Шеф-повар Ольга Мартыновская в своем Instagram рассказала, как приготовить идеальный кляр. По ее словам, такая темпура прекрасно подойдет для рыбы, морепродуктов и любых овощей. Она получается очень тонкой и имеет особый вкус.

Ингредиенты

Мука для темпуры – 200 гр

Пшеничная мука – 100 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Светлое пиво – 300 мл

Крепкий алкоголь – 150 мл

Мед – 10 гр

Способ приготовления

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. К крепкому алкоголю добавьте мед и хорошо размешайте до растворения.

3. Медово-алкогольную смесь вводим в сухие ингредиенты.

4. Непосредственно перед использованием темпуры добавьте только открытое светлое пиво. Тщательно перемешайте венчиком.

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