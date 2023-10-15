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Универсальный лимонный курд вместо заварного крема: как приготовить
Если десерты с заварным кремом уже надоели – сделайте универсальный лимонный курд. Он обладает очень приятным свежим вкусом с легкой кислинкой. Можно просто есть ложкой или добавлять в разную выпечку, как начинку.
Идея приготовления универсального лимонного курда опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Прекрасно хранится в баночке в холодильнике.
Ингредиенты:
- лимонный сок – 65 г
- цедра 1 лимона
- молоко – 125 г
- сахар – 65 г
- сливочное масло – 30 г
- желток – 2 шт
- кукурузный крахмал – 20 г
Способ приготовления:
1. Все смешиваем в ковшике и ставим на маленький огонь.
2. Доводим до кипения.
3. Помешивая, варим 3 минуты.
4. Можно пропустить через сито, если вам мешают кусочки цедры или оставить с ними.
5. Накрываем пищевой пленкой.
6. Оставляем до полного охлаждения.
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