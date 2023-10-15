Если десерты с заварным кремом уже надоели – сделайте универсальный лимонный курд. Он обладает очень приятным свежим вкусом с легкой кислинкой. Можно просто есть ложкой или добавлять в разную выпечку, как начинку.

Идея приготовления универсального лимонного курда опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Прекрасно хранится в баночке в холодильнике.

Ингредиенты:

лимонный сок – 65 г

цедра 1 лимона

молоко – 125 г

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сахар – 65 г

сливочное масло – 30 г

желток – 2 шт

кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. Все смешиваем в ковшике и ставим на маленький огонь.

2. Доводим до кипения.

3. Помешивая, варим 3 минуты.

4. Можно пропустить через сито, если вам мешают кусочки цедры или оставить с ними.

5. Накрываем пищевой пленкой.

6. Оставляем до полного охлаждения.

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