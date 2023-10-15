Универсальный лимонный курд вместо заварного крема: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Универсальный лимонный курд вместо заварного крема: как приготовить

Если десерты с заварным кремом уже надоели – сделайте универсальный лимонный курд. Он обладает очень приятным свежим вкусом с легкой кислинкой. Можно просто есть ложкой или добавлять в разную выпечку, как начинку.

Идея приготовления универсального лимонного курда опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Прекрасно хранится в баночке в холодильнике.

Универсальный лимонный курд вместо заварного крема: как приготовить

Ингредиенты:

  • лимонный сок – 65 г
  • цедра 1 лимона
  • молоко – 125 г
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  • сахар – 65 г
  • сливочное масло – 30 г
  • желток – 2 шт
  • кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

 

1. Все смешиваем в ковшике и ставим на маленький огонь.

2. Доводим до кипения.

Универсальный лимонный курд вместо заварного крема: как приготовить

3. Помешивая, варим 3 минуты.

4. Можно пропустить через сито, если вам мешают кусочки цедры или оставить с ними.

Универсальный лимонный курд вместо заварного крема: как приготовить

5. Накрываем пищевой пленкой.

6. Оставляем до полного охлаждения.

Универсальный лимонный курд вместо заварного крема: как приготовить

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