Рыба и морепродукты приносят большую пользу организму. Потому они обязательно должны быть в рационе каждого человека. Однако для того, чтобы блюда с использованием этих продуктов были действительно вкусными и не содержали специфического запаха, нужно уметь правильно их приготовить.

Обычно, чтобы избавиться от запаха рыбы и морепродуктов, нужно использовать маринад. Хороший маринад также поможет вскрыть их невероятный вкус. Фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления лучшего маринада, который идеально подойдет как для рыбы, так и для любых морепродуктов.

Ингредиенты

Масло

Перец чили

Базилик

Вяленые томаты

Способ приготовления

1. Масло, перец чили, базилик и вяленые томаты смешиваем в отдельной емкости, накрываем крышкой и оставляем на ночь, а можно и подольше.

2. Рыбу чистим и удаляем внутренности.

3. Обтираем бумажным полотенцем, делаем крестообразные надрезы с двух сторон и натираем рыбу солью. Затем промазываем ароматным маслом с травами и отправляем в холодильник мариноваться на 2-3 часа.

4. Обжариваем на гриле с двух сторон до готовности. Или запекаем в духовке.

5. Если готовить морепродукты, то промываем их, обтираем бумажным полотенцем. Солим, смазываем ароматным маслом с травами. Оставляем в маринаде на 15-20 минут.

6. Шпажки на ночь замачиваем в воде, чтобы они не горели во время приготовления.

7. Готовим на деревянных шпажках по несколько минут с каждой стороны.

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