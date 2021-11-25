Универсальный маринад для шампиньонов: блюдо можно кушать уже на следующий день

Шампиньоны не только прекрасно сочетаются в супах или пастах. Их можно приготовить в качестве вкусной закуски и самостоятельного блюда. Зная, как их правильно замариновать, грибы можно подавать на стол уже на следующий день.

Фудблогер marichka_cooking поделилась рецептом вкусного маринада для шампиньонов. Опубликовано в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Шампиньоны – 300 г

Петрушка – 1 пучок

Сок лимона – 1 ст. л.

Сахар – 1,5 ч. л.

Соль – 1\2 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Цедра – 1\2 лимона

Чеснок – 1 зубчик

Жидкость для варки:

Вода – 2 л

Лимонная кислота – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Видео дня

1. В воде развести соль и лимонную кислоту.

2. Насыпать шампиньоны, поставить на огонь и варить 20 минут.

3. Остальные ингредиенты измельчить ножом, или с помощью блендера.

4. Шампиньоны промыть холодной водой и дать ей взойти.

5. В банке положить шампиньоны, залить полученным маринадом и оставить в холодильнике на ночь.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :