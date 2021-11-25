Универсальный маринад для шампиньонов: блюдо можно кушать уже на следующий день

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,2 т.
Универсальный маринад для шампиньонов: блюдо можно кушать уже на следующий день

Шампиньоны не только прекрасно сочетаются в супах или пастах. Их можно приготовить в качестве вкусной закуски и самостоятельного блюда. Зная, как их правильно замариновать, грибы можно подавать на стол уже на следующий день.

Фудблогер marichka_cooking поделилась рецептом вкусного маринада для шампиньонов. Опубликовано в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Шампиньоны – 300 г

  • Петрушка – 1 пучок

  • Сок лимона – 1 ст. л.

  • Сахар – 1,5 ч. л.

  • Соль – 1\2 ч. л.

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Цедра – 1\2 лимона

  • Чеснок – 1 зубчик

Жидкость для варки:

  • Вода – 2 л

  • Лимонная кислота – 1 ч. л.

  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

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1. В воде развести соль и лимонную кислоту.

2. Насыпать шампиньоны, поставить на огонь и варить 20 минут.

3. Остальные ингредиенты измельчить ножом, или с помощью блендера.

Подготовка маринада

4. Шампиньоны промыть холодной водой и дать ей взойти.

5. В банке положить шампиньоны, залить полученным маринадом и оставить в холодильнике на ночь.

Готовые шампиньоны

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