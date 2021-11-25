Универсальный маринад для шампиньонов: блюдо можно кушать уже на следующий день
Шампиньоны не только прекрасно сочетаются в супах или пастах. Их можно приготовить в качестве вкусной закуски и самостоятельного блюда. Зная, как их правильно замариновать, грибы можно подавать на стол уже на следующий день.
Фудблогер marichka_cooking поделилась рецептом вкусного маринада для шампиньонов. Опубликовано в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Шампиньоны – 300 г
Петрушка – 1 пучок
Сок лимона – 1 ст. л.
Сахар – 1,5 ч. л.
Соль – 1\2 ч. л.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Цедра – 1\2 лимона
Чеснок – 1 зубчик
Жидкость для варки:
Вода – 2 л
Лимонная кислота – 1 ч. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В воде развести соль и лимонную кислоту.
2. Насыпать шампиньоны, поставить на огонь и варить 20 минут.
3. Остальные ингредиенты измельчить ножом, или с помощью блендера.
4. Шампиньоны промыть холодной водой и дать ей взойти.
5. В банке положить шампиньоны, залить полученным маринадом и оставить в холодильнике на ночь.
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