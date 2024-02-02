Если лук замариновать – он будет иметь совсем другой вкус. Овощ получится очень пряным, сочным, а вся горечь исчезнет. Такой лук подойдет абсолютно к любым блюдам, а хранить его можно прямо в холодильнике.

Идея приготовления универсального маринованного лука для различных блюд опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik в Instagram. Маринуется овощ максимум 30 минут.

Ингредиенты:

лук – 2 шт

вода – 200 мл.

уксус яблочный – 7 ст.л.

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сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ст. л.

перец черный

Способ приготовления:

1. Добавьте воду, уксус, перец, соль и сахар в кастрюлю.

2. Нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится 3–4 минуты.

3. Лук нарежьте тонкими полосками.

4. Залейте жидкостью.

5. Дайте постоять 20-30 минут при комнатной температуре.

6. Лук готов к употреблению. Вы можете хранить его в холодильнике до недели.

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