Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике
Если лук замариновать – он будет иметь совсем другой вкус. Овощ получится очень пряным, сочным, а вся горечь исчезнет. Такой лук подойдет абсолютно к любым блюдам, а хранить его можно прямо в холодильнике.
Идея приготовления универсального маринованного лука для различных блюд опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik в Instagram. Маринуется овощ максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- лук – 2 шт
- вода – 200 мл.
- уксус яблочный – 7 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ст. л.
- перец черный
Способ приготовления:
1. Добавьте воду, уксус, перец, соль и сахар в кастрюлю.
2. Нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится 3–4 минуты.
3. Лук нарежьте тонкими полосками.
4. Залейте жидкостью.
5. Дайте постоять 20-30 минут при комнатной температуре.
6. Лук готов к употреблению. Вы можете хранить его в холодильнике до недели.
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