Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

Если лук замариновать – он будет иметь совсем другой вкус. Овощ получится очень пряным, сочным, а вся горечь исчезнет. Такой лук подойдет абсолютно к любым блюдам, а хранить его можно прямо в холодильнике.

Идея приготовления универсального маринованного лука для различных блюд опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik в Instagram. Маринуется овощ максимум 30 минут.

Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт
  • вода – 200 мл.
  • уксус яблочный – 7 ст.л.
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  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 0,5 ст. л.
  • перец черный

Способ приготовления:

Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

1. Добавьте воду, уксус, перец, соль и сахар в кастрюлю.

2. Нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится 3–4 минуты.

Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

3. Лук нарежьте тонкими полосками.

Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

4. Залейте жидкостью.

Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

5. Дайте постоять 20-30 минут при комнатной температуре.

Универсальный маринованный лук к салатам и другим блюдам: хранится в холодильнике

6. Лук готов к употреблению. Вы можете хранить его в холодильнике до недели.

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