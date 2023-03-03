Универсальный морковный рулет: готовится без муки
Морковь – это довольно бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество полезных блюд. Например, очень простой и сытный рулет. Для него подходит и соленая начинка с тунцом и сыром, и сладкая с бананом. Может получиться изысканная закуска или десерт.
Идея приготовления универсального морковного рулета опубликована на странице фудблогера Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 большая морковка
- 2 яйца
Ингредиенты для соленой начинки:
- 85 г сливочного сыра
- 80 г тунца (из консервы)
- 2 маленьких зубчика чеснока
Ингредиенты для сладкой начинки:
- 100 г банана
- 100 г творога
- 0,5 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Включаем духовку в режиме "низ" на 180 градусов.
2. Морковь трем на мелкую терку как на деруны. Отжимаем сок. Должно получиться 110 г моркови в меру отжатой, с небольшим количеством сока.
3. Добавляем яйца и хорошо перемешиваем.
4. Выкладываем тонким слоем около 0,5 см на пергамент в виде прямоугольника или квадрата.
5. Выпекаем в разогретой духовке 13-15 минут.
6. Достаем и немного даем остыть.
7. Тем временем смешиваем сливочный сыр с выжатым чесноком из чеснодавки. Этим смазываем тесто. Сверху выкладываем тунец и скручиваем в рулет.
8. Можно смаковать уже или лучше замотать в пищевую пленку и на всю ночь поставить в холодильник.
9. Для сладкой начинки кисломолочный творог взбиваем блендером с бананом и лимонным соком. Смазываем тесто. Замотаем в пищевую пленку и ставим на ночь в холодильник.
10. Сторону для смазывания выбирайте по вашему вкусу.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: