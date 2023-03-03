Морковь – это довольно бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество полезных блюд. Например, очень простой и сытный рулет. Для него подходит и соленая начинка с тунцом и сыром, и сладкая с бананом. Может получиться изысканная закуска или десерт.

Идея приготовления универсального морковного рулета опубликована на странице фудблогера Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram.

Ингредиенты:

1 большая морковка

2 яйца

Ингредиенты для соленой начинки:

85 г сливочного сыра

80 г тунца (из консервы)

2 маленьких зубчика чеснока

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Ингредиенты для сладкой начинки:

100 г банана

100 г творога

0,5 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Включаем духовку в режиме "низ" на 180 градусов.

2. Морковь трем на мелкую терку как на деруны. Отжимаем сок. Должно получиться 110 г моркови в меру отжатой, с небольшим количеством сока.

3. Добавляем яйца и хорошо перемешиваем.

4. Выкладываем тонким слоем около 0,5 см на пергамент в виде прямоугольника или квадрата.

5. Выпекаем в разогретой духовке 13-15 минут.

6. Достаем и немного даем остыть.

7. Тем временем смешиваем сливочный сыр с выжатым чесноком из чеснодавки. Этим смазываем тесто. Сверху выкладываем тунец и скручиваем в рулет.

8. Можно смаковать уже или лучше замотать в пищевую пленку и на всю ночь поставить в холодильник.

9. Для сладкой начинки кисломолочный творог взбиваем блендером с бананом и лимонным соком. Смазываем тесто. Замотаем в пищевую пленку и ставим на ночь в холодильник.

10. Сторону для смазывания выбирайте по вашему вкусу.

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