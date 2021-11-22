Универсальный соус Чемичури от Евгения Клопотенко: подойдет к любому блюду
Соус Чемичури – идеальное дополнение к любому вашему любимому мясному или рыбному блюду. Он настолько универсальный, что подойдет даже к обычной каше. Не смотря на то, что название этого кулинарного шедевра довольно необычное и интересное, в приготовлении используются очень простые ингредиенты, а сам процесс занимает достаточно мало времени.
Идеей приготовления такого соуса поделился звездный шеф-повар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
любая зелень
чили
чеснок
масло
Способ приготовления:
1. Чеснок очистить.
2. Порвать зелень.
3. Все измельчить в блендере.
Ранее Евгений Клопотенко поделился идеей приготовления соуса Песто с грецкими орехами. Опубликован на официальном сайте шеф-повара.
Ингредиенты:
базилик –
50 г
грецкие орехи –
50 г
оливковое масло (или подсолнечное) –
60 мл
пармезан –
40 г
соль – щепотка
чеснок – 2 зубчика
лимонный сок –
1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Базилик промыть, отделить листья от стеблей и переложить в ступку. Для соуса нужно использовать только листья этой ароматной зелени, потому что стебли могут дать нежелательную горечь.
2. Чеснок нарезать небольшими кусочками и переложить в ступку.
3. Добавить предварительно разделенные руками орехи.
4. Толочь их с чесноком и базиликом в ступке до получения однородной массы. Добавить щепотку соли.
5. Сыр пармезан измельчить на терке прямо в ступку.
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