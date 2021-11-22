Универсальный соус Чемичури от Евгения Клопотенко: подойдет к любому блюду

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,1 т.
Универсальный соус Чемичури от Евгения Клопотенко: подойдет к любому блюду

Соус Чемичури – идеальное дополнение к любому вашему любимому мясному или рыбному блюду. Он настолько универсальный, что подойдет даже к обычной каше. Не смотря на то, что название этого кулинарного шедевра довольно необычное и интересное, в приготовлении используются очень простые ингредиенты, а сам процесс занимает достаточно мало времени.

Идеей приготовления такого соуса поделился звездный шеф-повар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.

Приготовление соуса чемичури

Ингредиенты:

  • любая зелень

  • чили

  • чеснок

  • масло

Способ приготовления:

1. Чеснок очистить.

2. Порвать зелень.

3. Все измельчить в блендере.

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Ингредиенты для суса

Ранее Евгений Клопотенко поделился идеей приготовления соуса Песто с грецкими орехами. Опубликован на официальном сайте шеф-повара.

Ингредиенты:

  • базилик –

    50 г

  • грецкие орехи –

    50 г

  • оливковое масло (или подсолнечное) –

    60 мл

Орехи для блюда

  • пармезан –

    40 г

  • соль – щепотка

  • чеснок – 2 зубчика

  • лимонный сок –

    1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Базилик промыть, отделить листья от стеблей и переложить в ступку. Для соуса нужно использовать только листья этой ароматной зелени, потому что стебли могут дать нежелательную горечь.

2. Чеснок нарезать небольшими кусочками и переложить в ступку.

Сыр и зелень – ингредиенты для соуса песто

3. Добавить предварительно разделенные руками орехи.

4. Толочь их с чесноком и базиликом в ступке до получения однородной массы. Добавить щепотку соли.

5. Сыр пармезан измельчить на терке прямо в ступку.

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