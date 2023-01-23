Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
351
Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

Чимичурри – пикантный, пряный соус на основе зелени и специй. Готовится он на растительном масле, что делает его очень универсальным. Поэтому это идеальное дополнение к мясу, рыбе, а также очень эффектная заправка в салат.

Идея приготовления универсального соуса чимичурри опубликована на странице фудблогера с ником dribka.soli в Instagram.

Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

Ингредиенты:

  • 100 г оливкового масла
  • 1 луковица шалот или пол синей
  • 30 г листьев петрушки
  • пол столовой ложки орегано сушеного
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  • 1 ч.л хлопьев чили или половинка свежего мелко нареанного
  • 2 ст.л ложки красного винного уксуса или лимонного сока
  • 1-2 зубчика чеснока по вкусу
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

1. Очень мелко нарезаем петрушку и лук.

Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

2. Также измельчаем чили, если у вас свежий и чеснок, если используете: Взбивать блендером не нужно ни в коем случае, ведь получится пюре.

Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

3. Добавляем остальные ингредиенты.

Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

4. Хорошо перемешиваем.

Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам

5. Оставляем настояться час.

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