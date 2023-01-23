Чимичурри – пикантный, пряный соус на основе зелени и специй. Готовится он на растительном масле, что делает его очень универсальным. Поэтому это идеальное дополнение к мясу, рыбе, а также очень эффектная заправка в салат.

Идея приготовления универсального соуса чимичурри опубликована на странице фудблогера с ником dribka.soli в Instagram.

Ингредиенты:

100 г оливкового масла

1 луковица шалот или пол синей

30 г листьев петрушки

пол столовой ложки орегано сушеного

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1 ч.л хлопьев чили или половинка свежего мелко нареанного

2 ст.л ложки красного винного уксуса или лимонного сока

1-2 зубчика чеснока по вкусу

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Очень мелко нарезаем петрушку и лук.

2. Также измельчаем чили, если у вас свежий и чеснок, если используете: Взбивать блендером не нужно ни в коем случае, ведь получится пюре.

3. Добавляем остальные ингредиенты.

4. Хорошо перемешиваем.

5. Оставляем настояться час.

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