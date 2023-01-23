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Универсальный соус чимичурри: к мясу, рыбе и салатам
Чимичурри – пикантный, пряный соус на основе зелени и специй. Готовится он на растительном масле, что делает его очень универсальным. Поэтому это идеальное дополнение к мясу, рыбе, а также очень эффектная заправка в салат.
Идея приготовления универсального соуса чимичурри опубликована на странице фудблогера с ником dribka.soli в Instagram.
Ингредиенты:
- 100 г оливкового масла
- 1 луковица шалот или пол синей
- 30 г листьев петрушки
- пол столовой ложки орегано сушеного
- 1 ч.л хлопьев чили или половинка свежего мелко нареанного
- 2 ст.л ложки красного винного уксуса или лимонного сока
- 1-2 зубчика чеснока по вкусу
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Очень мелко нарезаем петрушку и лук.
2. Также измельчаем чили, если у вас свежий и чеснок, если используете: Взбивать блендером не нужно ни в коем случае, ведь получится пюре.
3. Добавляем остальные ингредиенты.
4. Хорошо перемешиваем.
5. Оставляем настояться час.
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