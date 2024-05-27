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Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить
Морепродукты будут гораздо вкуснее, если подавать их с пикантным соусом. Его вы приготовите всего за 5 минут из максимально доступных ингредиентов. Все нужно просто сбить блендером.
Идея приготовления соуса к морепродуктам за 5 минут опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. В нем сочетается много разнообразных вкусов.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- масло – 125 мл.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- обычная горчица – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- сахар – 0.5 ч.л.
- несколько маринованных огурцов
- зубчик чеснока
- несколько веточек укропа
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокую чашу выложить яйцо.
2. Добавить 2 вида горчицы и, постепенно вливая растительное масло, взбить.
3. Добавить чеснок, укроп, соль, перец, сахар и лимонный сок.
4. Еще раз хорошо сбить.
5. Огурцы очень мелко порезать, добавить к соусу и перемешать.
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