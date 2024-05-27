Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

Морепродукты будут гораздо вкуснее, если подавать их с пикантным соусом. Его вы приготовите всего за 5 минут из максимально доступных ингредиентов. Все нужно просто сбить блендером.

Идея приготовления соуса к морепродуктам за 5 минут опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. В нем сочетается много разнообразных вкусов.

Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • масло – 125 мл.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
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  • обычная горчица – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • сахар – 0.5 ч.л.
  • несколько маринованных огурцов
  • зубчик чеснока
  • несколько веточек укропа
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

1. В глубокую чашу выложить яйцо.

Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

2. Добавить 2 вида горчицы и, постепенно вливая растительное масло, взбить.

Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

3. Добавить чеснок, укроп, соль, перец, сахар и лимонный сок.

Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

4. Еще раз хорошо сбить.

Универсальный соус к морепродуктам за 15 минут: из чего приготовить

5. Огурцы очень мелко порезать, добавить к соусу и перемешать.

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