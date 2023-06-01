Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам

Укроп в блюда традиционно добавляют в измельченном виде. Но очень удачной идеей будет сделать из этой зелени соус. Он получается очень нежным и освежающим. Прекрасно сочетается абсолютно с разными компонентами. Все, что нужно сделать – просто сбить все компоненты.

Идея приготовления свежего соуса из укропа опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Сохраняется такой соус в холодильнике больше месяца.

Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам

Ингредиенты:

  • большой пучок укропа – 200 г
  • 3 зубчика чеснока
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  • цедра лайма – 0,5 ч.л.
  • сок из половины лайма
  • оливковое масло – 100 мл.
  • щепотка соли
  • несколько листочков мяты

Способ приготовления:

Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам

1. Укроп порезать.

2. Чеснок очистить.

Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам

3. Положить в чашу блендера.

4. Добавить мяту, цедру лайма, растительное масло, соль.

Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам

5. Все измельчить.

6. Переложить в баночку, закрыть крышкой и поставить в холодильник.

Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам

7. Сохраняется такой соус более месяца.

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