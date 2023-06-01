Укроп в блюда традиционно добавляют в измельченном виде. Но очень удачной идеей будет сделать из этой зелени соус. Он получается очень нежным и освежающим. Прекрасно сочетается абсолютно с разными компонентами. Все, что нужно сделать – просто сбить все компоненты.

Идея приготовления свежего соуса из укропа опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Сохраняется такой соус в холодильнике больше месяца.

Ингредиенты:

большой пучок укропа – 200 г

3 зубчика чеснока

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цедра лайма – 0,5 ч.л.

сок из половины лайма

оливковое масло – 100 мл.

щепотка соли

несколько листочков мяты

Способ приготовления:

1. Укроп порезать.

2. Чеснок очистить.

3. Положить в чашу блендера.

4. Добавить мяту, цедру лайма, растительное масло, соль.

5. Все измельчить.

6. Переложить в баночку, закрыть крышкой и поставить в холодильник.

7. Сохраняется такой соус более месяца.

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