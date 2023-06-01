Универсальный свежий соус из укропа: подходит к мясу, салатам и бутербродам
Укроп в блюда традиционно добавляют в измельченном виде. Но очень удачной идеей будет сделать из этой зелени соус. Он получается очень нежным и освежающим. Прекрасно сочетается абсолютно с разными компонентами. Все, что нужно сделать – просто сбить все компоненты.
Идея приготовления свежего соуса из укропа опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Сохраняется такой соус в холодильнике больше месяца.
Ингредиенты:
- большой пучок укропа – 200 г
- 3 зубчика чеснока
- цедра лайма – 0,5 ч.л.
- сок из половины лайма
- оливковое масло – 100 мл.
- щепотка соли
- несколько листочков мяты
Способ приготовления:
1. Укроп порезать.
2. Чеснок очистить.
3. Положить в чашу блендера.
4. Добавить мяту, цедру лайма, растительное масло, соль.
5. Все измельчить.
6. Переложить в баночку, закрыть крышкой и поставить в холодильник.
7. Сохраняется такой соус более месяца.
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