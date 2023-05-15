Универсальный крем-сыр "Филадельфия" для десертов и закусок: из чего сделать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Универсальный крем-сыр 'Филадельфия' для десертов и закусок: из чего сделать

Крем-сыр "Филадельфия" очень универсальный. Его можно использовать для приготовления всевозможных десертов, а также для легких закусок и даже основных блюд. И если раньше вы покупали такой продукт в магазинах – теперь сможете сделать в домашних условиях, ведь это гораздо бюджетнее

Идея приготовления домашнего крем-сыра "Филадельфия" из четырех компонентов опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Сыр будет готов после того, как он ночь простоит в холодильнике.

Универсальный крем-сыр ''Филадельфия'' для десертов и закусок: из чего сделать

Ингредиенты:

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  • сметана жирная (30% или 20%) – 325-400 г
  • йогурт густой без наполнителей – 400-500 г
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Универсальный крем-сыр ''Филадельфия'' для десертов и закусок: из чего сделать

1. Венчиком смешать йогурт и сметану, добавить сок лимона и соль и перемешать еще раз.

Универсальный крем-сыр ''Филадельфия'' для десертов и закусок: из чего сделать

2. Взять дуршлаг поставить его в глубокую мисочку для стекания жидкости.

Универсальный крем-сыр ''Филадельфия'' для десертов и закусок: из чего сделать

3. На дуршлаг положить 2-3 слоя марли.

Универсальный крем-сыр ''Филадельфия'' для десертов и закусок: из чего сделать

4. Влить молочную смесь на марлю, накрыть кончиками будущий сыр, поставить тарелочку и груз сверху.

Универсальный крем-сыр ''Филадельфия'' для десертов и закусок: из чего сделать

5. Отправить на ночь в холодильник.

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