Крем-сыр "Филадельфия" очень универсальный. Его можно использовать для приготовления всевозможных десертов, а также для легких закусок и даже основных блюд. И если раньше вы покупали такой продукт в магазинах – теперь сможете сделать в домашних условиях, ведь это гораздо бюджетнее

Идея приготовления домашнего крем-сыра "Филадельфия" из четырех компонентов опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Сыр будет готов после того, как он ночь простоит в холодильнике.

Ингредиенты:

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сметана жирная (30% или 20%) – 325-400 г

йогурт густой без наполнителей – 400-500 г

лимонный сок – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Венчиком смешать йогурт и сметану, добавить сок лимона и соль и перемешать еще раз.

2. Взять дуршлаг поставить его в глубокую мисочку для стекания жидкости.

3. На дуршлаг положить 2-3 слоя марли.

4. Влить молочную смесь на марлю, накрыть кончиками будущий сыр, поставить тарелочку и груз сверху.

5. Отправить на ночь в холодильник.

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