Вместо химических магазинных кетчупов вкусно приготовить на зиму пикантный соус. Он идеально подходит к мясу и рыбе. Масса получается достаточно густой, пряной и сладковатой – идеальная гамма вкусов.

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Идея приготовления пикантного вишневого соуса к мясу опубликована на странице фудблогерки Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Самое вкусное взять именно домашние ягоды.

Ингредиенты:

дрельированные вишни – 3 л

чеснок – 6 средних головок

уксус – 1 ст.л.

сахар – 21 ст.л.

черный молотый перец – 2 ч.л. без верха

красный перец – 1 ч.л. без верха

гвоздика молотая – 1 ч.л. без верха

приправа карри – 1 пачка

крахмал картофельный – 3-4 ст.л.

вода – 100 г (для крахмала)

Способ приготовления:

1. Вишни с чесноком перетереть блендером или через мясорубку,

2. Добавить все специи.

3. Варить на маленьком огне 30 минут-мешая (от закипания).

4. Добавить картофельный крахмал.

5. Развести холодной водой.

6. Варить еще 10 минут (от закипания).

7. Разлить в банки и стерилизовать 10 минут.

8. Закатать и охладить.

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