Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму
Вместо химических магазинных кетчупов вкусно приготовить на зиму пикантный соус. Он идеально подходит к мясу и рыбе. Масса получается достаточно густой, пряной и сладковатой – идеальная гамма вкусов.
Идея приготовления пикантного вишневого соуса к мясу опубликована на странице фудблогерки Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Самое вкусное взять именно домашние ягоды.
Ингредиенты:
- дрельированные вишни – 3 л
- чеснок – 6 средних головок
- уксус – 1 ст.л.
- сахар – 21 ст.л.
- черный молотый перец – 2 ч.л. без верха
- красный перец – 1 ч.л. без верха
- гвоздика молотая – 1 ч.л. без верха
- приправа карри – 1 пачка
- крахмал картофельный – 3-4 ст.л.
- вода – 100 г (для крахмала)
Способ приготовления:
1. Вишни с чесноком перетереть блендером или через мясорубку,
2. Добавить все специи.
3. Варить на маленьком огне 30 минут-мешая (от закипания).
4. Добавить картофельный крахмал.
5. Развести холодной водой.
6. Варить еще 10 минут (от закипания).
7. Разлить в банки и стерилизовать 10 минут.
8. Закатать и охладить.
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