Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

Вместо химических магазинных кетчупов вкусно приготовить на зиму пикантный соус. Он идеально подходит к мясу и рыбе. Масса получается достаточно густой, пряной и сладковатой – идеальная гамма вкусов.

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Идея приготовления пикантного вишневого соуса к мясу опубликована на странице фудблогерки Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Самое вкусное взять именно домашние ягоды.

Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

Ингредиенты:

  • дрельированные вишни – 3 л
  • чеснок – 6 средних головок
  • уксус – 1 ст.л.
  • сахар – 21 ст.л.
  • черный молотый перец – 2 ч.л. без верха
  • красный перец – 1 ч.л. без верха
  • гвоздика молотая – 1 ч.л. без верха
  • приправа карри – 1 пачка
  • крахмал картофельный – 3-4 ст.л.
  • вода – 100 г (для крахмала)

Способ приготовления:

Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

1. Вишни с чесноком перетереть блендером или через мясорубку,

2. Добавить все специи.

Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

3. Варить на маленьком огне 30 минут-мешая (от закипания).

4. Добавить картофельный крахмал.

Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

5. Развести холодной водой.

6. Варить еще 10 минут (от закипания).

Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

7. Разлить в банки и стерилизовать 10 минут.

8. Закатать и охладить.

Универсальный вишневый соус: обязательно приготовьте на зиму

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