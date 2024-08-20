Заварной крем – это вкуснейший полноценный десерт. Но чаще всего он выступает в качестве наполнения к тортам, тарталеткам, эклерам, профитроли, тортам и т.д.

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Приготовление этого крема не занимает много времени, но требует большого внимания. Как правильно готовить заварной крем, в Instagram рассказала фудблогер с ником Julia food blog ua.

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 1 уп

Желток – 3 шт

Крахмал кукурузный – 40 гр

Мука – 20 гр

Сливочное масло охлажденное – 70 гр

Способ приготовления

1.Желтки перемешать венчиком, добавить сахар и снова перемешать.

2. Добавить просеянную муку и крахмал. В процессе перемешивания добавить 50-60 мл молока из общего количества. Все тщательно перемешать.

3. Молоко нагреть, но не дать закипеть. Примерно до 80 градусов.

4. В три раза, порциями, добавить в яичную массу перемешивая венчиком. Массу отправить в кастрюлю с толстым дном.

5. Варить крем на минимальном огне до тех пор, пока он не станет густым и тягучим.

6. В процессе варки, крем постоянно помешиваем венчиком. Затем переливаем крем в отдельную емкость и закрываем пищевой пленкой. Даем остыть при комнатной температуре.

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