Универсальный заварной крем для разных десертов: пошаговый рецепт
Заварной крем – это вкуснейший полноценный десерт. Но чаще всего он выступает в качестве наполнения к тортам, тарталеткам, эклерам, профитроли, тортам и т.д.
Приготовление этого крема не занимает много времени, но требует большого внимания. Как правильно готовить заварной крем, в Instagram рассказала фудблогер с ником Julia food blog ua.
Ингредиенты
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 1 уп
- Желток – 3 шт
- Крахмал кукурузный – 40 гр
- Мука – 20 гр
- Сливочное масло охлажденное – 70 гр
Способ приготовления
1.Желтки перемешать венчиком, добавить сахар и снова перемешать.
2. Добавить просеянную муку и крахмал. В процессе перемешивания добавить 50-60 мл молока из общего количества. Все тщательно перемешать.
3. Молоко нагреть, но не дать закипеть. Примерно до 80 градусов.
4. В три раза, порциями, добавить в яичную массу перемешивая венчиком. Массу отправить в кастрюлю с толстым дном.
5. Варить крем на минимальном огне до тех пор, пока он не станет густым и тягучим.
6. В процессе варки, крем постоянно помешиваем венчиком. Затем переливаем крем в отдельную емкость и закрываем пищевой пленкой. Даем остыть при комнатной температуре.
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