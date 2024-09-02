Универсальный зеленый соус для любых блюд: из чего приготовить
Для того, чтобы приготовить освежающий зеленый соус, вам понадобится обычная зелень. Между собой можно объединить много петрушки, укропа и базилика. Это достаточно бюджетно, просто и вкусно.
Идея приготовления универсального зеленого соуса к любым блюдам опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Масло нужно использовать именно душистое.
Ингредиенты:
- зелень (петрушка, укроп, базилик) – 300 г, или другая по вашему вкусу
- чеснок – 25 г
- оливки – 150 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- цедра лимона – 1/3 часть
- масло душистое (можно с травами) – 150 мл. и по 1 ст.л налить сверху
Способ приготовления:
1. В блендер выложить всю зелень, чеснок, оливки.
2. Засыпать соль и сахар.
3. Влить сок лимона и добавить цедру.
4. Влить душистое масло.
5. Все хорошо сбить.
6. Переложить в стерилизованные баночки.
7. Добавить сверху по 1 ст.л растительного масла.
8. Такой соус также можно разлить по формочкам и заморозить, хранить в морозилке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: