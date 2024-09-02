Для того, чтобы приготовить освежающий зеленый соус, вам понадобится обычная зелень. Между собой можно объединить много петрушки, укропа и базилика. Это достаточно бюджетно, просто и вкусно.

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Идея приготовления универсального зеленого соуса к любым блюдам опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Масло нужно использовать именно душистое.

Ингредиенты:

зелень (петрушка, укроп, базилик) – 300 г, или другая по вашему вкусу

чеснок – 25 г

оливки – 150 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

цедра лимона – 1/3 часть

масло душистое (можно с травами) – 150 мл. и по 1 ст.л налить сверху

Способ приготовления:

1. В блендер выложить всю зелень, чеснок, оливки.

2. Засыпать соль и сахар.

3. Влить сок лимона и добавить цедру.

4. Влить душистое масло.

5. Все хорошо сбить.

6. Переложить в стерилизованные баночки.

7. Добавить сверху по 1 ст.л растительного масла.

8. Такой соус также можно разлить по формочкам и заморозить, хранить в морозилке.

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