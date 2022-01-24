Какие виды рыбы самые полезные
Красная, белая, речная, морская, мороженая, слабосоленая, свежая...
Все знают о потенциальной пользе рыбы.
Однако, все же потребление мяса намного превышает потребление представителей.
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Риба – це в першу чергу джерело високоякісного білка.
Риба впливає не тільки на об’єм талії, але й на інші органи тіла та функції, включаючи печінку, мозок і навіть сон.
Риба насичена омега-3 жирними кислотами і вітамінами, такими як D і B2 (рибофлавін).
Риба багата кальцієм і фосфором, а також чудовим джерелом мінералів, таких як залізо, цинк, йод, магній і калій.
Рекомендована норма вживання риби - принаймні два рази на тиждень як частини здорового раціону.
Здорове серце та мозок
Риба є важливим джерелом омега-3 жирних кислот, які підтримують наше серце і мозок здоровими. Наш організм не виробляє омега-3 жирні кислоти, тому ми повинні отримувати їх з їжею.
Вони містяться в усіх видах риби, але особливо багато їх в жирній рибі(лосось, форель, сардини, оселедець, скумбрія, тунець)
Вживання риби допоможе:
підтримувати здоров’я серця, знижуючи кров’яний тиск, зменшуючи ризик раптової смерті, серцевого нападу, порушення серцевого ритму та інсульту.
підтримувати здорову роботу мозку та розвитку зорового апарату та нервової системи у дитини під час вагітності.
знизити ризик депресії, хвороби Альцгеймера, деменції та діабету.
запобігати запаленню і зниження ризику артриту.
з передменструальними симптомами у жінок.
Важливо!
Коефіціент користі продукту може змінюватись залежно від способу приготування та подачі.
Тому, рекомендовано не засмажувати до чорних кірок для запобігання утворення продуктів глікації – головних винуватців старіння.
Адже ми всі тут зібрались, щоб довше залишатись молодими та здоровими?
Вагітним необхідно уникати вживання сирої риби (тартар, суші).
З турботою про вас!
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