"Медовик" – это один из самых популярных тортов, которые готовят в Украине на каждое празднование. Секрет идеального вкуса десерта в том, что из теста нужно сделать тонкие лепешки. Тогда они быстро пропитаются кремом, и торт будет иметь очень удачный вкус.

Идея приготовления вкусного "Медовика" с тонкими лепешками опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. К такому тесту идеально подойдет сливочный крем.

Ингредиентов на 1 порцию 8-10 коржей:

3 яйца

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80 г меда

80 г сахара

1 ч.л. соды

50 г масла

4-4,5 стакана муки

Ингредиенты для крема:

900 г сметаны 22% или выше

1 стакан сахара

пакетик ванилина

Способ приготовления крема:

1. Сметану обязательно на ночь откинуть на дуршлаг с марлей. Так излишняя жидкость стекает и крем будет густой.

2. Соединить все компоненты.

3. Сбить до однородности.

Можно между коржами посыпать орехами, положить порезанный чернослив, вишню в собственном соку).

Способ приготовления теста :

1. Сахар, медное масло и соду поставить на водяную баню и нагреть, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Масса побелеет и увеличится в объеме.

2. Затем в эту теплую массу, охлаждать не нужно, добавить по 1 яйцу, взбивая. Засыпать муку.

3. Замешайте пластичное тесто.

4. Раскатать между пергаментом еще теплым или прямо на столешнице.

5. Выпекать при температуре 160 градусов примерно 8-10 минут. Как зарумянится – вытащить.

6. Охлажденные коржи смазать кремом и сверху поставить на последний корж доску для нарезки и на доску что-то тяжелое (может быть банка с водой), чтобы коржи все осели равномерно и просочились.

7. Оставляем на ночь под грузом. Верх можно посыпать пудрой.

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