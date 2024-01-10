Усовершенствованный "Медовик" с тонкими лепешками: идеально пропитываются
"Медовик" – это один из самых популярных тортов, которые готовят в Украине на каждое празднование. Секрет идеального вкуса десерта в том, что из теста нужно сделать тонкие лепешки. Тогда они быстро пропитаются кремом, и торт будет иметь очень удачный вкус.
Идея приготовления вкусного "Медовика" с тонкими лепешками опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. К такому тесту идеально подойдет сливочный крем.
Ингредиентов на 1 порцию 8-10 коржей:
- 3 яйца
- 80 г меда
- 80 г сахара
- 1 ч.л. соды
- 50 г масла
- 4-4,5 стакана муки
Ингредиенты для крема:
- 900 г сметаны 22% или выше
- 1 стакан сахара
- пакетик ванилина
Способ приготовления крема:
1. Сметану обязательно на ночь откинуть на дуршлаг с марлей. Так излишняя жидкость стекает и крем будет густой.
2. Соединить все компоненты.
3. Сбить до однородности.
Можно между коржами посыпать орехами, положить порезанный чернослив, вишню в собственном соку).
Способ приготовления теста :
1. Сахар, медное масло и соду поставить на водяную баню и нагреть, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Масса побелеет и увеличится в объеме.
2. Затем в эту теплую массу, охлаждать не нужно, добавить по 1 яйцу, взбивая. Засыпать муку.
3. Замешайте пластичное тесто.
4. Раскатать между пергаментом еще теплым или прямо на столешнице.
5. Выпекать при температуре 160 градусов примерно 8-10 минут. Как зарумянится – вытащить.
6. Охлажденные коржи смазать кремом и сверху поставить на последний корж доску для нарезки и на доску что-то тяжелое (может быть банка с водой), чтобы коржи все осели равномерно и просочились.
7. Оставляем на ночь под грузом. Верх можно посыпать пудрой.
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