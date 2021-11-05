Утиная грудка с апельсинами за 8 минут: эксклюзивным рецептом поделился участник "Адской кухни"

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Равшан Хамидов поделился рецептом утиной грудки с апельсинами

Если вы хотите приготовить на обед или ужин вкусное и легкое блюдо, тогда лучше всего выбирать рыбу, нежирное мясо и обязательно овощи. Во-первых – они полезные, во-вторых – вы не перегрузите организм на ночь.

Эксклюзивным рецептом именно такого блюда – утиная грудка с апельсинами, поделился с FoodOboz участник "Адской кухни"(Новый канал) Равшан Хамидов.

"Апельсины прекрасно сочетаются с уткой, подчеркивая ее вкус", – отметил кулинар.

Как вкусно приготовить утиную грудку с апельсинами
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Ингредиенты:

  • Утиная грудка – 1 шт.

  • Апельсин – 1 шт.

  • Соус Peking Duck – 1 ст. л.

  • Подсолнечное масло для обжарки

  • Соль – по вкусу

  • Листья салата для сервировки

Как правильно готовить утку и курицу

Способ приготовления:

  • Утиную грудку хорошо промываем, срезаем жилки и пленки. Солим со всех сторон и отправляем на сковороду. Обжариваем с двух сторон до готовности и даем ей отдохнуть несколько минут.

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Обжарьте хорошо грудку

  • Апельсины очищаем от кожуры и белого слоя под ней. Разделяем на дольки и филируем, удаляя прозрачную кожуру.

  • Со сковороды, в которой жарилась утка, сливаем жир. Добавляем туда сок из серединки апельсина, соус Peking Duck, кладем несколько долек апельсина и прогреваем их.

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Апельсины придадут очень приятный аромат блюду

  • Красиво сервируем тарелку и подаем с листьями салата.

Вкусное мясо лучше подавать в зеленью и овощами

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