Утиная грудка с апельсинами за 8 минут: эксклюзивным рецептом поделился участник "Адской кухни"
Если вы хотите приготовить на обед или ужин вкусное и легкое блюдо, тогда лучше всего выбирать рыбу, нежирное мясо и обязательно овощи. Во-первых – они полезные, во-вторых – вы не перегрузите организм на ночь.
Эксклюзивным рецептом именно такого блюда – утиная грудка с апельсинами, поделился с FoodOboz участник "Адской кухни"(Новый канал) Равшан Хамидов.
"Апельсины прекрасно сочетаются с уткой, подчеркивая ее вкус", – отметил кулинар.
Ингредиенты:
Утиная грудка – 1 шт.
Апельсин – 1 шт.
Соус Peking Duck – 1 ст. л.
Подсолнечное масло для обжарки
Соль – по вкусу
Листья салата для сервировки
Способ приготовления:
Утиную грудку хорошо промываем, срезаем жилки и пленки. Солим со всех сторон и отправляем на сковороду. Обжариваем с двух сторон до готовности и даем ей отдохнуть несколько минут.
Апельсины очищаем от кожуры и белого слоя под ней. Разделяем на дольки и филируем, удаляя прозрачную кожуру.
Со сковороды, в которой жарилась утка, сливаем жир. Добавляем туда сок из серединки апельсина, соус Peking Duck, кладем несколько долек апельсина и прогреваем их.
Красиво сервируем тарелку и подаем с листьями салата.
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