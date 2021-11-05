Утиная грудка с апельсинами за 8 минут: эксклюзивным рецептом поделился участник "Адской кухни"

Если вы хотите приготовить на обед или ужин вкусное и легкое блюдо, тогда лучше всего выбирать рыбу, нежирное мясо и обязательно овощи. Во-первых – они полезные, во-вторых – вы не перегрузите организм на ночь.

Эксклюзивным рецептом именно такого блюда – утиная грудка с апельсинами, поделился с FoodOboz участник "Адской кухни"(Новый канал) Равшан Хамидов.

"Апельсины прекрасно сочетаются с уткой, подчеркивая ее вкус", – отметил кулинар.

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Ингредиенты:

Утиная грудка – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Соус Peking Duck – 1 ст. л.

Подсолнечное масло для обжарки

Соль – по вкусу

Листья салата для сервировки

Способ приготовления:

Утиную грудку хорошо промываем, срезаем жилки и пленки. Солим со всех сторон и отправляем на сковороду. Обжариваем с двух сторон до готовности и даем ей отдохнуть несколько минут. ​​​​​​​

Апельсины очищаем от кожуры и белого слоя под ней. Разделяем на дольки и филируем, удаляя прозрачную кожуру.

Со сковороды, в которой жарилась утка, сливаем жир. Добавляем туда сок из серединки апельсина, соус Peking Duck, кладем несколько долек апельсина и прогреваем их. ​​​​​​​

Красиво сервируем тарелку и подаем с листьями салата.

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