Пожалуй, у каждой хорошей хозяйки есть свой собственный рецепт приготовления утки с яблоками, ведь это блюдо не только популярно, но изысканно и часто попадает на праздничный стол.

Собственным рецептом приготовления утки с яблоками поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как приготовить птицу в рукаве и с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Утка – 1,7-2 кг

Соль

Перец

Горчица

Соевый соус – 2 ст.л.

Видео дня

Ингредиенты

1. Утку вымочить несколько часов в соленой воде.

2. Вырезать сальные железы на шишке, обжарить при необходимости, вымыть и обсушить.

3. Натереть солью, перцем и горчицей со всех сторон и изнутри и оставить на 1 час.

4. Нафаршировать утку нарезанными на ломтики яблоками, скрепить отверстие зубочистками, переложить в рукав для запекания.

5. Выпекать при температуре 250 градусов в течение 10 минут. Затем снизить температуру духовки до 200 градусов и выпекать еще 20 минут. Снова снизить температуру до 180 градусов и выдержать утку еще 50 минут.

6. Сделать глазурь смешав мед и соевый соус.

7. Рукав разрезать, смазать утку, выпекать еще 10-15 минут в режиме гриль или гриль+конвекция.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления утки: