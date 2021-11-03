"Уютный" тыквенный суп и секреты идеального глинтвейна
Тыквенный суп и глинтвейн!
Сезон уютных рецептов официально открыт! Сегодня готовим любимый глинтвейн и простой тыквенный суп без мяса и молочных продуктов.
Начнем с супа.
Ингредиенты (2 порции, 1 час):
- 1 небольшая красная тыква
- 1 луковица
- 4 зубчика чеснока
- 3 ст. ложки кокосового масла
- 1 кислое зеленое яблоко
- соль + перец
- оливковое масло
- крутоны /гренки для подачи
Для овощного бульона :
- 2 л. воды
- палочка корицы
- 4-5 гвоздики
- 2 лавровых листа
- морковь
- луковица
- 3-4 стебля сельдерея
Очистить и запечь тыкву до легкой мягкости и румяности (минут 20). Обжарить лук, чеснок и яблоко на оливковом масле до прозрачности лука. Добавить тыкву и тушить все вместе на маленьком огне до полной готовности. Около 20 минут. Измельчить овощи в блендере до состояния пюре. Добавить бульон (все выше перечисленные для него овощи довести до кипения и варить минут 10-15) и кокосовое молоко, взбить блендером еще раз. Подавать с гренками украсив каплями оливкового масла.
Глинтвейн - горячий алкогольный напиток на основе вина. Традиционно употребляется в Австрии, Германии, Великобритании и скандинавских странах на рождественских базарах и праздниках, проводящихся на открытом воздухе. А теперь традиция глинтвейна полюбилась и у нас, итак приступим!
Ингредиенты (2 порции):
- 300 мл. красного вина
- корица
- гвоздика
- бадьян
- имбирь
- яблоко (апельсин)
- 1 ст. меда
- половинка лимона
Прокипятить специи в небольшом количестве воды (пол стакана) пару минут и дать настояться минут 10. Добавить вино, мед и фрукты. Выключить, не доведя до кипения. Вино не стоит перегревать, достаточно нагреть его до 70-80 градусов, но не кипятить.
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