'Уютный' тыквенный суп и секреты идеального глинтвейна

Тыквенный суп и глинтвейн!

Сезон уютных рецептов официально открыт! Сегодня готовим любимый глинтвейн и простой тыквенный суп без мяса и молочных продуктов.

Начнем с супа.

Ингредиенты (2 порции, 1 час):

- 1 небольшая красная тыква

- 1 луковица

- 4 зубчика чеснока

- 3 ст. ложки кокосового масла

- 1 кислое зеленое яблоко

- соль + перец

- оливковое масло

- крутоны /гренки для подачи

Для овощного бульона :

- 2 л. воды

- палочка корицы

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- 4-5 гвоздики

- 2 лавровых листа

- морковь

- луковица

- 3-4 стебля сельдерея

Очистить и запечь тыкву до легкой мягкости и румяности (минут 20). Обжарить лук, чеснок и яблоко на оливковом масле до прозрачности лука. Добавить тыкву и тушить все вместе на маленьком огне до полной готовности. Около 20 минут. Измельчить овощи в блендере до состояния пюре. Добавить бульон (все выше перечисленные для него овощи довести до кипения и варить минут 10-15) и кокосовое молоко, взбить блендером еще раз. Подавать с гренками украсив каплями оливкового масла.

Глинтвейн - горячий алкогольный напиток на основе вина. Традиционно употребляется в Австрии, Германии, Великобритании и скандинавских странах на рождественских базарах и праздниках, проводящихся на открытом воздухе. А теперь традиция глинтвейна полюбилась и у нас, итак приступим!

Ингредиенты (2 порции):

- 300 мл. красного вина

- корица

- гвоздика

- бадьян

- имбирь

- яблоко (апельсин)

- 1 ст. меда

- половинка лимона

Прокипятить специи в небольшом количестве воды (пол стакана) пару минут и дать настояться минут 10. Добавить вино, мед и фрукты. Выключить, не доведя до кипения. Вино не стоит перегревать, достаточно нагреть его до 70-80 градусов, но не кипятить.

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