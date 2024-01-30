Узбекская самса: сочное и вкусное блюдо по аутентичному рецепту
Самса – это невероятно популярное блюдо узбекской кухни. На вид кажется, что это обычный треугольный пирожок с начинкой, но на самом деле самса это абсолютно самостоятельное блюдо, имеющее собственную технологию приготовления с использованием высоких температур.
Рецептом самсы в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич. В нем кулинар также рассказала, как приготовить слоеное тесто собственноручно.
Ингредиенты для теста
- Мука – 500 гр
- Вода – 250 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Сливочное масло для смазки
Ингредиенты для начинки
- Мясо – 500 гр
- Лук – 350 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Зира
- Черный перец
- Перец чили
Способ приготовления
1. В просеянную муку всыпаем соль и вливаем воду комнатной температуры. Замешиваем тугое тесто. Обертываем пищевой пленкой и откладываем на 30 минут.
2. Мясо мелко нарезаем на куски примерно 1см, лук шинкуем очень мелко. Добавляем излюбленные специи и хорошо перемешиваем.
3. Тесто делим на 2 части, одну кладем под полотенце или пленку, чтобы она не обветрилась. Другую часть раскатываем в тонкий прямоугольник толщиной максимум 1мм.
4. Тесто смазываем мягким сливочным маслом и скручиваем в рулет. Нарезаем на восемь частей и каждую прижимаем ладонью по разрезу. Отправляем в морозилку на 20-30 минут до застывания масла.
5. С другим куском теста повторяем те же действия.
6. Раскатываем каждый кусочек теста до диаметра примерно 15см. Выкладываем полную столовую ложку начинки и защипываем края.
7. Перекладываем самсу на пергамент, смазываем желтком и присыпаем кунжутом. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 мин.
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