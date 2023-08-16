Ужин из ничего: какое сытное блюдо приготовить для всей семьи
Самый простой, вкусный, полезный и бюджетный овощ – картофель. Готовить из него можно супы, пюре, жаркое с мясом, а также запеканки, зразы, блины.
Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с мясом, майонезом и специями.
Ингредиенты:
- Лук
- Мясо
- Майонез
- Сушеный чеснок
- Приправа к картофелю, к шашлыку
- Соль
- Масло
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, нарежьте и варите в кипящей воде 5 минут.
2. Переложите картофель в миску, добавьте лук нарезанный полукольцами, мясо маленькими кусочками, майонез, приправы и соль. Все перемешайте, полейте растительным маслом.
3. Все переложите в рукав для запекания, завяжите с обеих сторон. Швом положите вверх. В форму в которой будете готовить влейте 1 стакан воды.
4. Запекайте 20 минут при 180 С. Затем по шву разрежьте и еще 20 минут запекайте, чтобы запеклась корочка.
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