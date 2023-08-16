Самый простой, вкусный, полезный и бюджетный овощ – картофель. Готовить из него можно супы, пюре, жаркое с мясом, а также запеканки, зразы, блины.

Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с мясом, майонезом и специями.

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Ингредиенты:

Лук

Мясо

Майонез

Сушеный чеснок

Приправа к картофелю, к шашлыку

Соль

Масло

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте и варите в кипящей воде 5 минут.

2. Переложите картофель в миску, добавьте лук нарезанный полукольцами, мясо маленькими кусочками, майонез, приправы и соль. Все перемешайте, полейте растительным маслом.

3. Все переложите в рукав для запекания, завяжите с обеих сторон. Швом положите вверх. В форму в которой будете готовить влейте 1 стакан воды.

4. Запекайте 20 минут при 180 С. Затем по шву разрежьте и еще 20 минут запекайте, чтобы запеклась корочка.

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