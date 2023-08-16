Ужин из ничего: какое сытное блюдо приготовить для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Как приготовить картофель с мясом

Самый простой, вкусный, полезный и бюджетный овощ – картофель. Готовить из него можно супы, пюре, жаркое с мясом, а также запеканки, зразы, блины. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с мясом, майонезом и специями. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Лук
  • Мясо
  • Майонез
  • Сушеный чеснок
  • Приправа к картофелю, к шашлыку
  • Соль
  • Масло

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте и варите в кипящей воде 5 минут. 

Варенный картофель

2. Переложите картофель в миску, добавьте лук нарезанный полукольцами, мясо маленькими кусочками, майонез, приправы и соль. Все перемешайте, полейте растительным маслом.

Картофель, мясо и специи

3. Все переложите в рукав для запекания, завяжите с обеих сторон. Швом положите вверх. В форму в которой будете готовить влейте 1 стакан воды.

Приготовление картофеля

4. Запекайте 20 минут при 180 С. Затем по шву разрежьте и еще 20 минут запекайте, чтобы запеклась корочка. 

Готовое блюдо

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