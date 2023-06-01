Макароны – самый простой продукт, который может быть блюдом для обеда и ужина. Они хорошо сочетаются с овощами, сливками, шпинатом, помидорами, мясом.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для ужина из макарон, филе и сливок.

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Ингредиенты:

микроны – 200 г

филе – 1 шт.

томаты черри

шпинат

сливки – 200 мл

сливочное масло – 15 г

чеснок – 3 зуб.

травы, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте чеснок, поджарьте на сливочном масле, добавьте порезанное филе.

2. Помидоры порежьте пополам и добавьте к мясу. Туда же всыпьте шпинат, перемешайте, солите, добавьте специи. Влейте сливки, воду, перемешайте и тушите.

3. Отварите макароны до полуготовности, добавьте в сковороду и тушите около 5-10 минут.

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