Ужин за 15 минут из бюджетных продуктов: делимся рецептом блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт макарон

Макароны – самый простой продукт, который может быть блюдом для обеда и ужина. Они хорошо сочетаются с овощами, сливками, шпинатом, помидорами, мясом.

Как правильно варить макароны

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для ужина из макарон, филе и сливок.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • микроны – 200 г
  • филе – 1 шт.
  • томаты черри
  • шпинат
  • сливки – 200 мл
  • сливочное масло – 15 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • травы, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте чеснок, поджарьте на сливочном масле, добавьте порезанное филе.

Жареный чеснок

2. Помидоры порежьте пополам и добавьте к мясу. Туда же всыпьте шпинат, перемешайте, солите, добавьте специи. Влейте сливки, воду, перемешайте и тушите.

Приготовление блюда

3. Отварите макароны до полуготовности, добавьте в сковороду и тушите около 5-10 минут.

Готовое блюдо

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