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Ужин за 15 минут из бюджетных продуктов: делимся рецептом блюда для всей семьи
Макароны – самый простой продукт, который может быть блюдом для обеда и ужина. Они хорошо сочетаются с овощами, сливками, шпинатом, помидорами, мясом.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для ужина из макарон, филе и сливок.
Ингредиенты:
- микроны – 200 г
- филе – 1 шт.
- томаты черри
- шпинат
- сливки – 200 мл
- сливочное масло – 15 г
- чеснок – 3 зуб.
- травы, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте чеснок, поджарьте на сливочном масле, добавьте порезанное филе.
2. Помидоры порежьте пополам и добавьте к мясу. Туда же всыпьте шпинат, перемешайте, солите, добавьте специи. Влейте сливки, воду, перемешайте и тушите.
3. Отварите макароны до полуготовности, добавьте в сковороду и тушите около 5-10 минут.
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