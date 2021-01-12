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Ужин за 20 минут: 5 рецептов пасты

1.1т
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Неправда, что готовка отнимает много времени и сил. Полноценный ужин можно приготовить всего за двадцать-тридцать минут.

Редакция FoodOboz рассказывает, как быстро приготовить итальянскую пасту – с песто, тунцом, креветками, или классические карбонару и болоньезе.

Отличная паста для тех, кто не ест мясо и рыбу.
Отличная паста для тех, кто не ест мясо и рыбу. Источник: unsplash.com

Паста с соусом песто

  • фарфалле (паста-бантики) – 4 жмени

  • томаты черри – 10 шт.

  • зеленый базилик – 1 пучок

  • грецкие орехи – 50 г

  • растительное масло – 60 мл

  • тертый пармезан – 50 г

  • чеснок – 2 зубчика

  • лимонный сок – 1 ст. л.

  1. Пасту отварить согласно инструкции на упаковке.

  2. Пока паста варится, приготовить соус песто. Базилик помыть, подсушить полотенцем, оборвать листочки, сложить их в блендер. Добавить орехи, пармезан, чищенный чеснок, масло и лимонный сок. Перебить блендером. Долго перебивать не стоит, соус должен быть рыхлой консистенции.

  3. Соус песто выложить в нагретую сковородку, добавить отваренную пасту и протушить все на небольшом огне пару минут.

  4. Подавать с нарезанными томатами черри.

Вместо горошка можно взять консервированную кукурузу.
Вместо горошка можно взять консервированную кукурузу. Источник: budgetbytes.com

Паста с тунцом

  • короткая паста – 4 жмени

  • тунец в собственном соку – 100 г

  • замороженный горошек – 0,5 стакана

  • сливки – 0,5 стакана

  • тертый пармезан – 2 ст. л.

  • чеснок – 1 зубчик

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 2 ст. л.

  1. Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Горошек опустить в кипящую подсоленную воду, дождаться пока вода опять закипит и проварить после кипения 3-5 минут.

  2. В глубокую сковороду налить растительное масло, выложить раздавленный зубчик чеснока. Обжарить пару минут. После того, как чеснок даст запах, удалить его со сковороды.

  3. В сковороду выложить отваренную пасту и горошек, залить сливками, протушить все вместе пару минут.

  4. Добавить тунец и пармезан, поперчить и хорошо перемешать. При необходимости добавить соль.

Вместо креветок можно взять любые морепродукты.
Вместо креветок можно взять любые морепродукты. Источник: taste.com.au

Паста с креветками

  • спагетти – 100 г

  • замороженные креветки (хвосты) – 200 г

  • чеснок – 3 зубчика

  • сливочное масло – 3 ст. л.

  • петрушка – 3-4 веточки

  • лимон – 2 дольки (для подачи)

  • соль, перец – по вкусу

  1. Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будут готовы, откинуть на дуршлаг. Немного воды из-под пасты слить в чашку, она нам еще понадобится.

  2. Креветки выложить в глубокую сковороду, налить немного воды и довести до кипения. Затем убавить огонь и накрыть крышкой – пусть тушатся, размораживаясь, в собственном соку.

  3. Когда жидкость на сковороде выпарится, добавить сливочное масло и выдавить чеснок. Жарить на небольшом огне, помешивая, минут пять, чтобы масло и чеснок укутали креветки со всех сторон.

  4. Добавить на сковороду отваренную пасту и немного жидкости с макарон, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Подавать с мелко рубленной петрушкой и долькой лимона.

Вместо бекона можно взять копченую грудинку.
Вместо бекона можно взять копченую грудинку. Источник: unsplash.com

Паста карбонара

  • спагетти – 150 г

  • бекон – 100 г

  • желтки – 4 шт

  • жирные сливки (33%) – 100 мл

  • тертый пармезан – 50 г

  • чеснок – 1 зубчик

  • соль, перец – по вкусу

  1. В миске соединить яичные желтки, сливки, тертый пармезан, соль и перец. Хорошо перемешать, но не взбивать.

  2. Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будут готовы, откинуть на дуршлаг.

  3. Бекон нарезать маленькими кубиками. Чеснок очистить и мелко порубить.

  4. В глубокой сковороде обжарить бекон на небольшом огне. Жарить пару минут, пока не вытопится жир. Затем добавить чеснок, поперчить и жарить еще две минуты.

  5. Отваренные спагетти соединить с обжаренным беконом и перемешать. Добавить сливочный соус и быстро перемешать пасту с соусом. Разложить по тарелкам и сразу подавать к столу. При подаче посыпать тертым пармезаном.

Тальятелле – длинная широкая паста.
Тальятелле – длинная широкая паста. Источник: lacucinaitaliana.it

Паста болоньезе

  • тальятелле – 150 г

  • говяжий фарш – 250 г

  • морковь (небольшая) – 1 шт.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • стебель сельдерея – 1 шт.

  • чеснок – 2 зубчика

  • томаты в собственном соку – 300 г

  • соль, перец – по вкусу

  • тертый пармезан – для подачи

  • растительное масло

  1. Пасту отварить согласно инструкции на упаковке.

  2. Пока паста варится, приготовить соус болоньезе. Морковь и лук почистить, мелко порубить ножом. Также мелко нарезать сельдерей. Обжарить в глубокой сковороде на растительном масле до мягкости.

  3. Добавить фарш, посолить, поперчить. Жарить на небольшом огне, помешивая и разбивая комочки, пока фарш не потеряет красноту.

  4. Томаты перебить блендером вместе с соком. Добавить полученную смесь на сковороду с фаршем, довести до кипения. Затем тушить все вместе на среднем огне минут семь.

  5. Готовую пасту добавить в сковороду с мясным соусом, перемешать.

  6. При подаче можно посыпать тертым пармезаном.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал вам, как можно за 10 минут приготовить полноценный завтрак.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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