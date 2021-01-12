Ужин за 20 минут: 5 рецептов пасты

Неправда, что готовка отнимает много времени и сил. Полноценный ужин можно приготовить всего за двадцать-тридцать минут.

Редакция FoodOboz рассказывает, как быстро приготовить итальянскую пасту – с песто, тунцом, креветками, или классические карбонару и болоньезе.

Отличная паста для тех, кто не ест мясо и рыбу. Источник: unsplash.com

Паста с соусом песто

фарфалле (паста-бантики) – 4 жмени

томаты черри – 10 шт.

зеленый базилик – 1 пучок

грецкие орехи – 50 г

растительное масло – 60 мл

тертый пармезан – 50 г

чеснок – 2 зубчика

лимонный сок – 1 ст. л.

Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Пока паста варится, приготовить соус песто. Базилик помыть, подсушить полотенцем, оборвать листочки, сложить их в блендер. Добавить орехи, пармезан, чищенный чеснок, масло и лимонный сок. Перебить блендером. Долго перебивать не стоит, соус должен быть рыхлой консистенции. Соус песто выложить в нагретую сковородку, добавить отваренную пасту и протушить все на небольшом огне пару минут. Подавать с нарезанными томатами черри.

Вместо горошка можно взять консервированную кукурузу. Источник: budgetbytes.com

Паста с тунцом

короткая паста – 4 жмени

тунец в собственном соку – 100 г

замороженный горошек – 0,5 стакана

сливки – 0,5 стакана

тертый пармезан – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст. л.

Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Горошек опустить в кипящую подсоленную воду, дождаться пока вода опять закипит и проварить после кипения 3-5 минут. В глубокую сковороду налить растительное масло, выложить раздавленный зубчик чеснока. Обжарить пару минут. После того, как чеснок даст запах, удалить его со сковороды. В сковороду выложить отваренную пасту и горошек, залить сливками, протушить все вместе пару минут. Добавить тунец и пармезан, поперчить и хорошо перемешать. При необходимости добавить соль.

Вместо креветок можно взять любые морепродукты. Источник: taste.com.au

Паста с креветками

спагетти – 100 г

замороженные креветки (хвосты) – 200 г

чеснок – 3 зубчика

сливочное масло – 3 ст. л.

петрушка – 3-4 веточки

лимон – 2 дольки (для подачи)

соль, перец – по вкусу

Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будут готовы, откинуть на дуршлаг. Немного воды из-под пасты слить в чашку, она нам еще понадобится. Креветки выложить в глубокую сковороду, налить немного воды и довести до кипения. Затем убавить огонь и накрыть крышкой – пусть тушатся, размораживаясь, в собственном соку. Когда жидкость на сковороде выпарится, добавить сливочное масло и выдавить чеснок. Жарить на небольшом огне, помешивая, минут пять, чтобы масло и чеснок укутали креветки со всех сторон. Добавить на сковороду отваренную пасту и немного жидкости с макарон, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Подавать с мелко рубленной петрушкой и долькой лимона.

Вместо бекона можно взять копченую грудинку. Источник: unsplash.com

Паста карбонара

спагетти – 150 г

бекон – 100 г

желтки – 4 шт

жирные сливки (33%) – 100 мл

тертый пармезан – 50 г

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

В миске соединить яичные желтки, сливки, тертый пармезан, соль и перец. Хорошо перемешать, но не взбивать. Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будут готовы, откинуть на дуршлаг. Бекон нарезать маленькими кубиками. Чеснок очистить и мелко порубить. В глубокой сковороде обжарить бекон на небольшом огне. Жарить пару минут, пока не вытопится жир. Затем добавить чеснок, поперчить и жарить еще две минуты. Отваренные спагетти соединить с обжаренным беконом и перемешать. Добавить сливочный соус и быстро перемешать пасту с соусом. Разложить по тарелкам и сразу подавать к столу. При подаче посыпать тертым пармезаном.

Тальятелле – длинная широкая паста. Источник: lacucinaitaliana.it

Паста болоньезе

тальятелле – 150 г

говяжий фарш – 250 г

морковь (небольшая) – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

стебель сельдерея – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

томаты в собственном соку – 300 г

соль, перец – по вкусу

тертый пармезан – для подачи

растительное масло

Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Пока паста варится, приготовить соус болоньезе. Морковь и лук почистить, мелко порубить ножом. Также мелко нарезать сельдерей. Обжарить в глубокой сковороде на растительном масле до мягкости. Добавить фарш, посолить, поперчить. Жарить на небольшом огне, помешивая и разбивая комочки, пока фарш не потеряет красноту. Томаты перебить блендером вместе с соком. Добавить полученную смесь на сковороду с фаршем, довести до кипения. Затем тушить все вместе на среднем огне минут семь. Готовую пасту добавить в сковороду с мясным соусом, перемешать. При подаче можно посыпать тертым пармезаном.

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